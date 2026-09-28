Esta semana cortarán avenida de las Américas en ambos sentidos: qué días, a qué hora y por dónde serán los desvíos

El tránsito por avenida de las Américas estará cortado en ambos sentidos los próximos miércoles 30 de setiembre y 7 de octubre, entre las 11:00 y las 15:00. La afectación comprende el tramo entre avenida a la Playa y la rotonda de avenida de las Américas y ruta 101, conocida como la rotonda del Aeropuerto Viejo.
La interrupción, divulgada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), se realizará en el marco del proyecto de mejora de Acceso Este. Durante esas horas, los vehículos serán desviados por avenida a la Playa, avenida Wilson Ferreira Aldunate y la rotonda del Aeropuerto Viejo.
Se instalarán paneles con información sobre las alternativas de circulación en las intersecciones de avenida de las Américas y avenida Giannattasio, rambla Tomás Berreta y Rafael Barradas, y ruta Interbalnearia y avenida Giannattasio. Personal de Policía Caminera y de la Intendencia de Canelones ordenará el tránsito en la zona.
Cómo será el desvío de los ómnibus
Las líneas de ómnibus que habitualmente circulan por avenida de las Américas serán desviadas por avenida a la Playa, avenida Wilson Ferreira Aldunate, avenida Racine y avenida de las Américas.
También se restringirá el acceso peatonal al parque Roosevelt en un área de al menos 150 metros desde la zona de obras. La restricción estará señalizada y habrá personal encargado de supervisarla.