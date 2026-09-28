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Esta semana cortarán avenida de las Américas en ambos sentidos: qué días, a qué hora y por dónde serán los desvíos

También cambiará el recorrido de los ómnibus que circulan por la avenida, informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)

28 de septiembre de 2026 11:55 hs
Reparación de calle

Reparación de calle

Foto: Gastón Britos/ FocoUy

El tránsito por avenida de las Américas estará cortado en ambos sentidos los próximos miércoles 30 de setiembre y 7 de octubre, entre las 11:00 y las 15:00. La afectación comprende el tramo entre avenida a la Playa y la rotonda de avenida de las Américas y ruta 101, conocida como la rotonda del Aeropuerto Viejo.

La interrupción, divulgada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), se realizará en el marco del proyecto de mejora de Acceso Este. Durante esas horas, los vehículos serán desviados por avenida a la Playa, avenida Wilson Ferreira Aldunate y la rotonda del Aeropuerto Viejo.

Se instalarán paneles con información sobre las alternativas de circulación en las intersecciones de avenida de las Américas y avenida Giannattasio, rambla Tomás Berreta y Rafael Barradas, y ruta Interbalnearia y avenida Giannattasio. Personal de Policía Caminera y de la Intendencia de Canelones ordenará el tránsito en la zona.

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Cómo será el desvío de los ómnibus

Las líneas de ómnibus que habitualmente circulan por avenida de las Américas serán desviadas por avenida a la Playa, avenida Wilson Ferreira Aldunate, avenida Racine y avenida de las Américas.

También se restringirá el acceso peatonal al parque Roosevelt en un área de al menos 150 metros desde la zona de obras. La restricción estará señalizada y habrá personal encargado de supervisarla.

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