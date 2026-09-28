Nicolás Olivera sobre asesor de edil blanco condenado por lavado: "No existe vacuna contra esto"

El intendente de Paysandú Nicolás Olivera dijo, tras la condena de un asesor de un edil blanco por lavado de activos , que "no existe una vacuna" para prevenir que estas cosas ocurran.

" Ningún partido institucionalmente quiere vincularse con alguien o con ninguna organización que está haciendo las cosas mal . El sistema uruguayo en ese sentido creo que está bien intencionado", agregó el intendente este lunes entrevistado en el programa Doble Click de Radio Del Sol. Olivera añadió que desmiente "categóricamente" que el Partido Nacional pueda tener vínculos con una red delictiva .

Sobre casos particulares, donde algún miembro "se desvía" , dijo que "lo que hay que hacer es extirpar y ser contundente" . "Creo que es lo que ha pasado en este caso", agregó Olivera.

"Enorme gravedad": Gonzalo Gómez pide licencia en el Directorio del Partido Nacional y desvincula al hijo del asesor condenado

Renunció a su cargo en el Partido Nacional Lucio Leiva, el asesor del edil Gómez, tras la condena a su padre por lavado de activos

Lucio Leiva , hijo del condenado Pablo Leiva , presentó formalmente el domingo su renuncia a la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo del Partido Nacional . A su vez, el edil Gonzalo Gómez pidió licencia del directorio blanco y desvinculó a Leiva hijo como asesor en la Junta Departamental de Montevideo. El tema además se encuentra tratado en distintas esferas de la institución nacionalista. "Se hizo lo que se tenía que hacer" , dijo el intendente sobre el avance del caso.

"¿Qué partido está vacunado contra esto? Ahora le toca al edil y al que eligió como asesor, mañana le va a tocar a otro de otro partido. Es inherente a la personalidad humana que cada tanto alguno se desvía, se aparta y hace mal", añadió Olivera este lunes.

"Usted puede tomar todos los recaudos, todos, y alguno le va a traicionar la confianza. Alguno va a hacer algo que no tiene que hacer", fundamentó. "Esto pasó con los blancos, con el frente, pasó con todos los partidos que hay gente que se desvía. No es la regla, es la excepción", agregó.

"Hay que ver que hace cada partido con los que se portan mal. Creo que se actuó con reflejos. Acá nadie quiere tapar nada", sentenció.

El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, se reunirá evaluará si amerita abrir nueva investigación. Como estas personas fueron condenadas, se cerró la investigación encabezada por la fiscal de Estupefacientes Angelita Romano respecto a ellos.

Pero en paralelo a las condenas, se conoció que Leiva, por ejemplo, realizaba operaciones de forma habitual en un Abitab propiedad del exsenador blanco Jorge Gandini y su esposa, quien adquirió la franquicia para operar dicho local hace 13 meses.

Allí, según lo manifestado por Gandini públicamente, pagaba dos facturas del BPS vinculadas a pequeñas empresas constructoras. Lo hacía pagando en efectivo, agregó el hoy director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP), quien dijo no conocer a Leiva ni tener nada que ver con su actividad ilícita.

Ministerio del Interior

El intendente Olivera también fue consultado sobre si los partidos políticos deberían intensificar sus controles para evitar casos como estos. "Creo que está bien eso", respondió.

"El control está bien cuando a uno le permite seguir haciendo", agregó. "Si usted no tiene nada que ocultar, ¿qué problema va a tener para que lo auditen y lo controlen?", finalizó.

Mediante la "Operación Trazador" la Policía incautó 260 kilos de pasta base, más de $ 3 millones en efectivo (que estaban en la casa de Leiva), varios miles de dólares, vehículos de alta gama, armas y municiones.