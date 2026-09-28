Elecciones en Conaprole: los candidatos de Opción 2026, sus cinco propuestas y el vínculo con el sindicato

Opción 2026, la lista que encabeza el productor Justino Zavala para las elecciones de Conaprole , presentó un conjunto de cinco propuestas a los socios de la cooperativa , entre ellas promover "un nuevo relacionamiento con el personal" , para lo cual hubo reuniones con la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) , presidida por Diego Pérez.

Tomar medidas que permitan mejorar las condiciones de exportaciones y recuperar el liderazo en el mercado interno en algunos rubros , obtener una mayor participación del productor en el valor generado y avanzar hacia una Conaprole comprometida con el desarrollo de toda la lechería son otros objetivos, con base en lo que Zavala, integrante de la Agremiación de Tamberos de Canelones (ATC), expuso a El Observador.

Una guía para entender el ajedrez de los cupos para las carnes de Uruguay

Aumento en la remisión de leche desde los tambos y caída en el pago al productor

Las elecciones en la mayor empresa exportadora de Uruguay se realizarán el viernes 6 de noviembre. Opción 2026 postula como candidato a presidente a Justino Zavala y propone como directores a los productores Leandro Noya, Fabián Hernández, André Mondón y María José Hernández. La lista oficialista, 1010, postula a Gabriel Fernández a la presidencia (es el actual presidente de la cooperativa) y como candidatos a directores a los productores Juan Parra, Daniel Laborde, César De León y Clever Machin.

La situación actual de Conaprole

Inicialmente, Zavala comentó que la situación patrimonial de Conaprole "es muy sólida" y que "la empresa presenta los mejores índices de salud financiera".

"Su endeudamiento es muy bajo y se financia a las más bajas tasas del mercado", complementó.

Cuando todavía no se han publicado las cifras auditadas del último ejercicio, "se conoce en función de los resultados del trimestre finalizado en abril que el resultado será una importante cifra en dólares, que ya se ha resuelto utilizar para sostener el precio de la leche al productor en esta primavera", mencionó.

"Recordemos –añadió– que se había anunciado, después de la baja del precio en enero, que se reliquidarían los excedentes al finalizar el ejercicio".

Pérdida de liderazgo interno en algunos rubros

La situación patrimonial de la cooperativa detallada, expresó Zavala, "surge de la aplicación de un modelo de gestión que básicamente toma los ingresos por ventas, deduce los costos y vuelca el resto al precio de la leche. En una cooperativa eso no es del todo incorrecto, pero al no haber competencia por la materia prima, como sí lo hay en la industria frigorífica, por ejemplo, el modelo no presiona a la estructura comercial e industrial para obtener los mejores resultados, ya que al final todo se traslada al precio de la leche".

Hemos perdido pie en el mercado interno, donde en algunos rubros pasamos de ser la primera marca a ser la tercera Hemos perdido pie en el mercado interno, donde en algunos rubros pasamos de ser la primera marca a ser la tercera

El candidato a la presidencia de Conaprole expresó que "no todos los problemas de abastecimiento son consecuencia de los paros de los funcionarios, hay problemas que se repiten desde hace muchos años y no se les ha encontrado solución", por lo cual Opción 2026, anunció, propone realizar una auditoría externa sobre este sector, "que nos permita hacer los cambios necesarios para retomar las posiciones de liderazgo que no debimos perder".

Integrantes de Opción 2026 reunidos en la reciente Expo Rural del Prado.

Dificultades en el mercado externo

Con relación al mercado externo, detalló que "más allá de exportar a 75 destinos, el 70% de nuestras ventas van a sólo dos mercados –Argelia y Brasil– y hoy por hoy tenemos dificultades con nuestro vecino, hubo una denuncia por dumping, y Argelia está ralentizando las compras a la vez que impulsando un proyecto de producción propia que le permitirá abastecerse del 50% de lo que hoy importa, a partir del próximo año".

Conscientes que el mundo de hoy está volcándose rápidamente hacia las proteínas, nos planteamos diversificar la oferta exportable dándole preferencia a los quesos y sueros, que valorizan mucha más nuestra leche Conscientes que el mundo de hoy está volcándose rápidamente hacia las proteínas, nos planteamos diversificar la oferta exportable dándole preferencia a los quesos y sueros, que valorizan mucha más nuestra leche

Recursos para el Inale

"En este tema Opción 2026 tiene claro que hay que dar un apoyo explícito al Inale (Instituto Nacional de la Leche) en su búsqueda de recursos genuinos que hoy sólo pueden salir del impuesto a las exportaciones que recibe en su totalidad el LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay)", expresó.

Sobre un tema relevante, el relacionamiento del comando de Conaprole con los funcionarios, Zavala admitió que "para poder hacer estos cambios es necesario reformular nuestra relación, no podemos pensar en poner en marcha una nueva planta quesera cuando estuvimos tres años para poner en marcha una envasadora UHT en la Planta 8".

"Para ello, asumiendo que el cambio debe ser profundo y nos debe comprometer a todos, nos hemos reunido con el sindicato para sentarnos a discutir el modelo de trabajo en la empresa", anunció.

Reunión de Opción 2026 con integrantes de AOEC.

También, dijo, "hemos contactado a Daniel Herrero, ex CEO de Toyota Argentina, actualmente en Prestige-Mercedes Benz, quién ha implementado en esas empresas cambios que han permitido superar los conflictos y aumentar en forma muy importante la productividad"

Está claro que si seguimos haciendo lo mismo no vamos a lograr resultados diferentes Está claro que si seguimos haciendo lo mismo no vamos a lograr resultados diferentes

Por último, Zavala expuso una reflexión: "Consideramos que esta elección no es de 'los malos' contra 'los buenos', nos debemos una discusión de propuestas en el entendido que todos queremos lo mejor para la cooperativa que, al final del día, debería ser lo mejor para sus productores socios".

Cinco propuestas de Opción 2026