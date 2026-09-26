Carnes Angus de pasto y grano: la historia de las medallas de oro que logró Uruguay en el Mundial de Argentina

En las cuatro categorías que hay en el Campeonato Mundial de Carnes , realizado en Argentina, "en el país que se jacta por tener la mejor carne del mundo obtuvimos dos primeros puestos y un segundo puesto... ¡nada mal!" , reflexionó Alejandro González, director de Frigorífico Las Piedras , que cosechó dos medallas de oro y otros logros en ese evento.

Esta empresa, explicó, tiene como particularidad seguir siendo una de las pocas de capitales uruguayos y familiar: "Nuestro foco está en producir la mejor carne de este país y para ello sabemos que debemos enamorar tanto a los mejores productores como a los funcionarios que nos defienden todos los días, en la fábrica y en el campo".

"Nuestro mayor activo es la presencia de José Florentino González, de 89 años, quien sigue al mando del frigorífico y nos contagia diariamente su entusiasmo y obsesión, que ya es familiar, de transformar a Frigorífico Las Piedras en una empresa referente a nivel mundial", destacó.

Uruguay brilló en el Mundial de Carnes: ganó dos de las cuatro medallas de oro con cortes de Las Piedras

Frigorífico Las Piedras desarrolla el 11% de la faena de vacunos en Uruguay. Es el principal procesador de novillos (18% del total) con el mayor peso de carcasa (30 kilos por encima del promedio nacional). Emplea en forma directa a más de 1.000 personas y abastece a más de 80 mercados.

Con relación a instancias competitivas internacionales, explicó que se han consolidado dos importantes torneos de carnes, que se han convertido en referencias para la industria: el World Steak Challenge (WSC), en Holanda, y el Campeonato Mundial de Carnes, en Argentina. Ambos cuentan con paneles de evaluación a ciegas y sistemas de clasificación de calidad, aunque presentan sus resultados de manera diferente, añadió.

World Steak Challenge

En el WSC se evalúan tres cortes: bife angosto, bife ancho y lomo. Cada muestra recibe una distinción de oro, plata, bronce o ningún mérito, de acuerdo con la calidad alcanzada y, además, se distingue al mejor steak del torneo. Desde 2023 Frigorífico Las Piedras participa ininterrumpidamente en el WSC, obteniendo al menos una medalla de oro en cada edición. En 2026, en setiembre, logró dos medallas de oro, posicionándose nuevamente entre los productos de mayor calidad del certamen.

Campeonato Mundial de Carnes

El Campeonato Mundial de Carnes, por su parte, divide la competencia en cuatro categorías: bife ancho terminado a grano, bife ancho terminado a pasto, bife angosto terminado a grano y bife angosto terminado a pasto.

En cada categoría se reconoce al mejor producto con oro, hay premios de plata y bronce y, además, se otorgan distinciones especiales por sabor, reconociendo a los productos con los mayores puntajes en este atributo, dentro de cada categoría.

En la primera edición del campeonato, en 2025, Frigorífico Las Piedras obtuvo el premio al mejor bife angosto terminado a pasto, además de una distinción especial por sabor para ese mismo producto.

Este año se tomó la decisión, indicó Alejandro González, de participar con una muestra en cada una de las cuatro categorías, "y los resultados fueron excepcionales":

Mejor bife ancho terminado a grano

Mejor bife angosto terminado a pasto

Segundo mejor bife angosto terminado a grano

Dos distinciones especiales por sabor

El dato

En el II Campeonato Mundial de Carnes participaron carnes de 10 países, evaluadas por unos mil jurados entre chefs, sommeliers de carne, expertos internacionales y consumidores capacitados. Lo hicieron sin conocer su procedencia y con base en atributos como terneza, jugosidad y sabor. Uruguay logró dos medallas de oro y las otras dos quedaron en Argentina: Urien Loza, con carne de Estancia Don Beto Saliquelló, en bife angosto alimentado a grano, y Las Lilas en bife ancho alimentado a pasto (fuente: Asociación Argentina de Angus).

"¡Nada mal!"

Los resultados logrados por Frigorífico Las Piedras "son especialmente relevantes porque no se trata únicamente de obtener un reconocimiento puntual, sino de demostrar consistencia de calidad en diferentes categorías, sistemas de alimentación y atributos de evaluación. Participar representa una forma objetiva de contrastar nuestros productos con los mejores exponentes de la industria internacional y, al mismo tiempo, una validación del trabajo que realizamos a lo largo de toda la cadena".

Los logros acumulados desde 2023, complementó, "reflejan una línea de trabajo sostenida: buscar diferenciarnos en nuestro segmento en la que cada vez quedamos menos empresas uruguayas".

Es una forma de retroalimentar la pasión familiar por la producción de carne y la constante búsqueda de seguir metiendo, empujando y crecer Es una forma de retroalimentar la pasión familiar por la producción de carne y la constante búsqueda de seguir metiendo, empujando y crecer

Sobre haber conseguido el oro con carnes de animales alimentados con base pastoril y terminados a grano, consideró que "los premios son el resultado de dos sistemas productivos diferentes que parten de una misma filosofía: producir carne de calidad, de manera natural y consistente. En el campo cada sistema tiene su propia lógica. Por un lado, está el animal criado, recriado y terminado a pasto, aprovechando las condiciones naturales de producción de Uruguay. La genética, la selección de los animales, la calidad de las pasturas y el manejo son determinantes para lograr un producto con las características propias de una carne terminada a pasto. Por otro, tenemos animales que también son criados y recriados a pasto, pero que en la etapa final reciben una alimentación a base de granos, principalmente maíz, terminación que permite trabajar sobre determinados atributos de calidad, como el nivel de engrasamiento y el marbling, buscando un producto con características diferentes".

"Son dos caminos distintos para llegar a un producto de calidad. No son sistemas que deban necesariamente competir entre sí: responden a consumidores, mercados y preferencias diferentes. La elección entre una carne terminada a pasto o una terminada a grano también es, en buena medida, una cuestión de gustos", explicó.

Agregó que "a nivel industrial no hay mucha diferencia, pues al ser un frigorífico enfocado en la exportación los estándares e inocuidad y calidad son de altísimo nivel".

Nuestra planta es nuestra casa y es también la casa de más de 1.000 familias que todos los días trabajan pensando en cómo hacerla más eficiente, más productiva y mejor Nuestra planta es nuestra casa y es también la casa de más de 1.000 familias que todos los días trabajan pensando en cómo hacerla más eficiente, más productiva y mejor

Alejandro González remarcó que haber ganado con animales de distintas categorías y manejos alimenticios indica "que estamos por el rumbo correcto y logramos alcanzar el mejor producto independientemente de su sistema productivo, significa que todo el trabajo hecho en cada eslabón del proceso rinde sus frutos".

Sobre el valor de atender el abasto interno y a decenas de mercados externos, comentó que "cada vez que participamos en este tipo de competencias es especialmente importante que las muestras que presentamos son productos disponibles en nuestros mercados habituales, no seleccionamos un producto especial o desarrollado exclusivamente para competir, presentamos carnes que nuestros clientes pueden comprar y consumir todo el año porque, en definitiva, buscamos que estos reconocimientos sean también una garantía para quienes confían en nosotros".

La calidad que está siendo evaluada en un torneo internacional es la misma calidad que nuestros clientes encuentran en el mercado La calidad que está siendo evaluada en un torneo internacional es la misma calidad que nuestros clientes encuentran en el mercado

Si bien aproximadamente el 80% de la producción se destina a la exportación, esta compañía industrial es uno de los principales jugadores del mercado uruguayo, "los productos que participaron pueden encontrarse en la carnicería del barrio, boutiques especializadas en carnes y góndolas de las principales cadenas de supermercados bajo la marca Angus Las Piedras", detalló.

Las dos categorías premiadas este año representan dos de los principales perfiles de producto: terminación a pasto identificada con etiqueta verde y terminación a grano representada por la línea Florentino's Prime.

"Hace algunos años realizamos una transformación en la imagen de nuestras marcas. La idea no fue solo cambiar un diseño, sino hacer algo que sentimos que representa mucho mejor nuestra manera de trabajar, diferenciarnos y poner en valor aquello que creemos que hacemos mejor, por eso decidimos asociar nuestras marcas con momentos y personas que fueron importantes en la historia de nuestra familia, todas nuestras cajas cuentan con parte de nuestra historia, con fotografías reales en nuestras carnicerías, porque queríamos que la identidad de la marca estuviera vinculada con nuestras raíces", dijo.

En nuestra línea de terminación a grano elegimos como figura central a Florentino, en homenaje al primer González que, escapando de la guerra, comenzó a trabajar en una carnicería en Ciudad Vieja En nuestra línea de terminación a grano elegimos como figura central a Florentino, en homenaje al primer González que, escapando de la guerra, comenzó a trabajar en una carnicería en Ciudad Vieja

Alejandro González, finalmente, concluyó que "cada caja cuenta una parte de nuestra historia y cada premio internacional nos permite volver a contarla desde otro lugar: una historia familiar que comenzó hace generaciones, que continúa en el campo y en nuestra planta y que, finalmente, llega a la mesa de nuestros clientes".