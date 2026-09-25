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Paraguay, que amargó el debut de Diego Forlán como técnico de Uruguay sub 20, se llevó el oro ante Argentina y revalidó su título en los Juegos Odesur

Los guaraníes le ganaron en definición por penales a los locales y se subieron otra vez a lo más alto del podio

25 de septiembre de 2026 18:12 hs
Paraguay celebró el título de fútbol de los Juegos Odesur tras ganarle el oro a Argentina en Rosario

Paraguay celebró el título de fútbol de los Juegos Odesur tras ganarle el oro a Argentina en Rosario

La selección de Paraguay volvió a demostrar su poderío en el fútbol sudamericano juvenil al consagrarse campeón del torneo masculino en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026. La albirroja -que había jugado su primer amistoso previo al torneo ante Uruguay en lo que fue el debut de Diego Forlán y que le había ganado 2-0- se quedó con la medalla de oro tras superar en una ajustada definición por penales a la anfitriona Argentina por 5-4, luego de un intenso empate 0-0 en los 90 minutos.

El encuentro fue disputado en el Estadio Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys, en la ciudad de Rosario, y los guaraníes demostraron su templanza y fuerza ante un rival que no pudo superarlo pese a que el escenario estaba casi repleto.

Los que amargaron a Diego Forlán en su debut

El camino de Paraguay hacia el escalón más alto del podio continental ya venía dando señales claras de firmeza durante su etapa de preparación previa.

El pasado martes 25 de agosto, Paraguay amargó el debut oficial de Diego Forlán al frente de la selección uruguaya sub 20, al derrotar a la celeste por 2-0 en un compromiso amistoso disputado a puertas cerradas en el Complejo Uruguay Celeste.

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Aquel encuentro a modo de ensayo sirvió para ajustar las piezas de un equipo que terminó mostrando un altísimo nivel competitivo a lo largo de todo el certamen continental.

De esta manera, los dirigidos por Antolín Alcaraz lograron conseguir nuevamente el título que habían ganado en la anterior edición de los Juegos Odesur en Asunción 2022.

La consagración reafirma el notable proceso de trabajo de la albirroja en sus categorías formativas, sellando el bicampeonato sudamericano tras una definición épica frente a su rival de región en suelo argentino.

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