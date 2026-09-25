Comunidad de gallegos en Uruguay pidió a Da Silva que "rectifique" dichos en el Parlamento sobre gobernar como "descendientes de Galicia"

La comunidad de gallegos en Uruguay , nucleada en el centro histórico y cultural A Casa de Galicia, envió una carta al senador blanco Sebastián da Silva para pedirle que " revea y rectifique " sus dichos durante una sesión de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores.

El pasado 8 de setiembre , durante la comparecencia del Ministerio de Ambiente por la Rendición de Cuentas, el senador blanco había criticado la gestión que lleva adelante Edgardo Ortuño y, en particular, la decisión de avanzar en la construcción de la represa de Casupá.

Luego de enumerar una serie de problemas que, a su entender, conlleva la construcción de esta obra, Da Silva dijo que todo parecía digno de un "cuento de descendientes de Galicia".

Nueva edición de la Marcha por la Diversidad 2026 en reclamo de "verdaderos cambios": mirá cuál es el recorrido y los desvíos en el tránsito

Da Silva cuestionó el ingreso "raro" de ciudadanos de Albania, Montenegro y Serbia y el ministro Carlos Negro respondió que la diferencia entre entradas y salidas es "muy mínima"

" Es un cuento de descendientes de Galicia, señor presidente; estamos gobernando como descendientes de Galicia ", afirmó ese día, según consta en la versión taquigráfica.

Sus palabras no pasaron desapercibidas durante la sesión de la comisión.

Poco después de la intervención de Da Silva, el senador frenteamplista Gustavo González tomó la palabra por una "alusión". Dijo que él era "nieto de gallegos" y que no iba a permitir que en el Senado de la República se "menosprecie a ningún pueblo".

"Si uno tiene diferencias con un gobierno, puede tenerlas, puede decir lo que quiera de un gobierno, ¡pero de los pueblos no! Menos de un pueblo que ayudó con sus migrantes pobres, miserables trabajadores, a levantar nuestro país, junto a italianos, armenios, judíos, vascos… Entonces, cuidemos las palabras. Yo creo que el senador Da Silva va a reflexionar, porque entiendo que en una oratoria uno puede extralimitarse con sus palabras, pero no contra los pueblos. Espero que pida disculpas", pidió González.

En la versión taquigráfica, sin embargo, no consta que lo haya hecho.

En la carta dirigida a Da Silva —con fecha del 24 de setiembre y a la que accedió El Observador—, el colectivo gallego expresó su "profundo dolor, rechazo y desconcierto" al haber conocido las "lamentables palabras" de Da Silva.

Además, en el texto defendieron el aporte de esta comunidad al país y citaron decenas de ejemplos de personas provenientes de Galicia o descendientes de esa zona.

"Más allá de estos ejemplos puntuales, hay miles y miles de gallegos y sus descendientes que vivieron y viven en este país, habiéndose integrado totalmente a su sociedad y queriéndolo como suyo. Miles de personas de origen gallego, profesionales, estudiantes, empresarios, comerciantes, obreros, agricultores, artistas, científicos, amas de casa, que con su trabajo, dedicación y esfuerzo enaltecen al Uruguay y su cultura dentro y fuera de fronteras. No en vano hay una asimilación de los conceptos de honradez y trabajo a la galleguidad", argumentaron.