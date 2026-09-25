Al rescate de los kioscos: IM habilita venta de café, snacks y accesorios de celular y reduce el canon para un sector en caída

La Intendencia de Montevideo (IM) firmó este lunes una resolución que amplía los rubros que pueden vender los kioscos de la ciudad y reduce el canon que pagan. La medida busca darle oxígeno a un sector —integrado por 188 comercios— golpeado por la caída de la venta de diarios y revistas.

Con el cambio, los escaparates podrán vender accesorios de celular, snacks, café de máquina, refrescos de hasta 600 mililitros y rubros zafrales. El único rubro que ya no se podrá vender son los timbres profesionales. Hasta ahora, la normativa era "muy cerrada", según explicó a El Observador el director de Desarrollo Económico de la IM, Camilo Benítez.

El jerarca atribuyó la reforma a la caída de las ventas del rubro tradicional. "Los diarios y revistas están tirando un 30% de lo que tiraban hace 10 años atrás. Ya están en extinción, se pasa a la lectura digital ", afirmó.

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Su versión tiene correlato con lo que ven los trabajadores. “Ya casi no se venden revistas ni diarios. Sí se venden los juguetes. Esta decisión suma, porque la situación empeoró mucho en los últimos cinco años”, contó un kiosquero que está hace más de 10 años en 18 de Julio y Aquiles Lanza.

Kiosco en 18 de Julio Joaquín Ormando

Un ciudadano venezolano que compró el permiso para operar un kiosco céntrico hace dos meses coincide: “Las ventas están ahí ahí y esto puede ayudar”. “Cuanto más se pueda vender, mejor. Más movimiento. Las ventas vienen mal", dijo otro propietario de un kiosco de la principal avenida de la ciudad. Ninguno de los tres kiosqueros consultados conocía el reciente cambio de normativa.

Según Benítez, la comuna se reunió con el sindicato del sector, "que es muy familiar y con mucho arraigo de la profesión". "Ellos hicieron una propuesta, nosotros también, tomamos los planteos y ampliamos el rubrado", explicó.

Otro de los cambios que estableció la IM radica en quién puede trabajar el kiosco. La resolución mantiene la obligación de que el titular trabaje de forma personal un mínimo de ocho horas diarias. Sin embargo, ahora quién puede cubrirlo el resto del tiempo ya no tiene que ser un familiar directo.

Kiosco en 18 de Julio Joaquín Ormando

La norma también reduce el canon que pagan por ocupar su espacio. Según explicó Benítez, el monto depende de la categoría, pero los kioscos ubicados en bulevares, plazas y espacios similares tendrán un máximo de $9.000 mensuales. Antes, el tope superaba los $20.000, aseguró.

Escaparates pintados y más fiscalización

Benítez recordó que la intendencia pintó meses atrás todos los escaparates de 18 de Julio, así como los kioscos parisinos de las plazas. "Los titulares de los kioscos manifestaban que no tenían plata y aunque vos quisieras correrlos con una multa, no podías. Entonces dijimos: 'vamos a pintarlos'".

De ahora en más, añadió el jerarca, se mantendrá una "fiscalización más constante".

"Hubo una buena recepción de los dueños y de la ciudadanía. No podía ser que un escaparate estuviese todo dañado, lleno de grafitis. Esto hace también que la ciudad sea un poquito más atractiva", sostuvo. Consultado sobre si volverán al verde tradicional, respondió que seguirán grises, al menos por ahora.