Velocidad de los ómnibus BRT en 18 de Julio será "semejante a la actual", entre 12 y 18 km/h, según informe encomendado por el gobierno

La velocidad de los ómnibus BRT que circulen por 18 de Julio será similar a la de los buses que se trasladan actualmente por esa avenida de la capital, aseguró un estudio contratado por la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano (ASTM) que integran el gobierno y las intendencias de Montevideo, Canelones y San José.

El informe de la empresa Redes y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue elaborado en julio y publicado este jueves. Es la base del informe que presentó la ASTM este jueves para sostener que la opción de los ómnibus BRT es mejor que la del tranvía y el metro para cubrir la ruta marcada: Ciudad Vieja- Zonamerica y Ciudad Vieja-El Pinar.

Allí, entre muchos otros puntos, se realiza una evaluación de la velocidad comercial esperada en cada corredor. En el corredor 8 de Octubre-Camino Maldonado se espera una mejora, elevando la velocidad a 18-20 km/h y en Avenida Italia y Giannattasio también , escalando a 18-25 km/h.

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Sin embargo, en el troncal común (lo utilizarán las dos líneas) de 18 de Julio la velocidad promedio es “semejante a la situación actual por el elevado número de intersecciones”. ¿Y cuál será la velocidad promedio? 12-18 km/h, asegura el informe.

Este fue uno de los principales puntos de discusión para tomar la decisión de no realizar un túnel en 18 de Julio. La Intendencia de Montevideo de Mario Bergara, contraría a soterrar el pasaje de los BRT, aseguraba que no hacer el túnel no implicaba una gran modificación en los tiempos de viaje, algo que era cuestionado por el gobierno nacional. Sin embargo, la postura de Bergara fue la que primó, por la afectación de las obras, y los ómnibus biarticulados viajarán por superficie.

Según Redes, esta información de la velocidad no se trata de ninguna novedad: "La literatura es clara en enfatizar que en tramos de alta densidad de estaciones, intersecciones y carril segregado sin rebase, las velocidades suelen ser menores que 18 km/h".

Actualmente, según el informe de la ASTM, la velocidad comercial promedio de los ómnibus en la capital es de 16 km/h, “sensiblemente inferior a la velocidad de circulación del tránsito particular en la ciudad de 21-22 km/h y lejana a los estándares que caracterizan a los sistemas de alta calidad, que se ubican por encima de los 22 km/h”.

Uno de los objetivos de la transformación del sistema de transporte es que, justamente, la velocidad en los corredores principales se ubique en torno a los 25 km/h.

Otro punto donde 18 de Julio es el peor de la clase es en cuanto a la confiabilidad, un indicador que “mide la capacidad del sistema para cumplir con los itinerarios programados (puntualidad) y mantener intervalos de paso constantes (regularidad) entre vehículos”.

Mientras el corredor Avenida Italia - Giannattasio presenta una “buen” nivel de confiabilidad y 8 de Octubre - Camino Maldonado presentan un nivel “regular”, en 18 de Julio el nivel es “bajo” por “las afectaciones por intersecciones frecuentes, densidad vehicular y peatonal, incidentes viales y peatonal y bloqueos de vialidad”.

Hay un tercer punto que alerta el informe: el sistema de BRT en superficie por 18 de Julio acarrea un riesgo de seguridad vial “alto”. En 8 de Octubre y Avenida Italia el riesgo es medio y en Giannattasio y Camino Maldonado es bajo.