Reforma del transporte: Gobierno e intendencias nombraron al nuevo director general de la agencia que encabeza el proyecto

El gobierno y las intendencias del área metropolitana resolvieron el jueves pasado la designación de Gonzalo Márquez como nuevo director general de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano , según confirmaron a El Observador fuentes políticas.

En octubre de 2024, Márquez fue el encargado de presentar la idea inicial a partir de un trabajo del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) en conjunto con el Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura que inspiró puntos claves de la reforma metropolitana impulsada por el gobierno de Yamandú Orsi .

Economista de profesión y exdirector de Transporte de la Intendencia de Montevideo (IM), Márquez ha sido ponderado como uno de los técnicos más formados en el tema. Hasta ahora se venía desempeñando como coordinador técnico del proyecto y antes fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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La agencia metropolitana fue creada el año pasado por la ley del Presupuesto para administrar de forma conjunta el sistema del transporte metropolitano de cara a la reforma de "ejes troncales rápidos" anticipada por Orsi en campaña.

Desde entonces estaba prevista la designación de un director general por parte de un Consejo Directivo Honorario que integran los ministerios de Transporte y Economía y las intendencias de Montevideo, Canelones y San José.

El nombramiento de Márquez se hizo el jueves pasado mientras el economista estaba de misión en Italia para cotejar un modelo de semaforización.

Desde su nuevo rol deberá administrar los recursos económicos con los que cuente el nuevo consorcio metropolitano, controlar su presupuesto y poner en práctica los planes estratégicos definidos por el gobierno y las intendencias.

Fuentes al tanto del proyecto indicaron que el nombramiento oficial responde a una serie de eventos que comenzarán a sucederse en las próximas semanas para poner en marcha las obras anunciadas por el gobierno.

Entre ellas se incluyen las primeras publicaciones asociadas al anteproyecto a cargo de CSI Ingenieros y la preparación de los primeros pliegos que, como informó el director de Movilidad de la IM días atrás en la Junta Departamental, estarán referidos a obras viales en las calles paralelas a las líneas de los Bus Rapid Transit y que comenzarán entre fin de año y comienzos del 2027.

También está pendiente –previa definición con el Ministerio de Economía– la toma formal de los préstamos con el BID y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El primero autorizó una línea de crédito por hasta US$ 500 millones y el segundo hasta US$ 300 millones.

Una de las tareas de Márquez junto al director nacional de Transporte, Felipe Martín, será el diálogo con las empresas para la reestructura de las líneas y las nuevas modalidades de pago por kilómetro recorrido y por nivel de servicio, en lugar de regirse por la cantidad de boletos vendidos.

En su calidad de coordinador técnico, Márquez fue uno de los voceros que defendió los beneficios de avanzar con un túnel bajo la avenida 18 de Julio, una línea que encabezaron políticamente la ministra Lucía Etcheverry y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y que terminó quedando por el camino ante los reparos de la intendencia.