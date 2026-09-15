Frente Amplio resolvió no hacer cambios a la rendición de cuentas porque no tiene la "seguridad" de que las modificaciones sean votadas en Diputados

La falta de mayorías en la cámara de diputados es un dolor de cabeza para el Frente Amplio , que debe negociar con los distintos partidos de la oposición para aprobar cada uno de los proyectos de ley .

La dificultad quedó de manifiesto semanas atrás cuando el oficialismo debió ceder a una serie de pedidos de Cabildo Abierto para sacar adelante la rendición de cuentas debido a la negativa de blancos, colorados, independientes y soberanistas de levantar sus manos para aprobar el proyecto en general .

Teniendo en cuenta este antecedente, la bancada de senadores del Frente Amplio resolvió no realizar modificaciones al proyecto y la ley se aprobará tal como salió de diputados. El anuncio fue realizado por el senador Daniel Caggiani este viernes mientras los legisladores recibían –por separado– a diversas organizaciones.

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“Desde la bancada del Frente Amplio hemos resuelto votar la rendición de cuentas como fue aprobada en la Cámara de Representantes y, por tanto, no vamos a ingresar en ninguna consideración de modificación , para bien o para mal, para los dos planos”, dijo según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

Caggiani nombró dos motivos por los que habían tomado la decisión. “En primer lugar, porque, en realidad, no tenemos la seguridad de que las modificaciones que hagamos se voten en la Cámara de Representantes y, en segundo lugar, porque ya ha habido un pronunciamiento público de otros partidos políticos de que no van a acompañar de manera general el articulado. Sin duda, eso nos dificulta, por lo menos, la posibilidad de acuerdo”, agregó al intervenir mientras los dirigentes de COFE estaban haciendo sus planteos.

La comunicación sorprendió a legisladores de la oposición, que sabían que la izquierda haría pocos cambios o no muy significativos pero no esperaban que promoviera una votación "a tapa cerrada", y los llevó a decodificar que el oficialismo desconfiaba de Álvaro Perrone, el diputado que lleva la voz cantante de los cabildantes.

"El frente te escucha, pero no te oye. Ese parece ser el corolario del mal manejo de una rendición de cuentas en la que el oficialismo ha demostrado no comprender el contexto político en el que gobierna. No tiene mayoría en ambas cámaras y, por lo tanto, necesita construir acuerdos. La decisión de no introducir modificaciones en el senado termina siendo la consecuencia de ese manejo. Para evitar que el proyecto vuelva a diputados, se opta por no corregir nada. Así, la rendición quedará con errores que podrían corregirse y, sobre todo, sin respuestas a varios temas que son más que importantes para el país”, declaró a El Observador el senador nacionalista Rodrigo Blás.

El dirigente herrerista se preguntó “qué pasó” con el acuerdo con Cabildo Abierto en diputados y lanzó: “¿qué es lo que no cumplieron o qué es lo que no piensan cumplir para tener tanto miedo de que la rendición vuelva a Diputados?”.

A su vez, el senador colorado Robert Silva dijo que la decisión dejaba en evidencia la “falta de experiencia de gobierno o liderazgo para iniciar negociaciones”.

“Nos enteramos porque un senador lo dijo ante organizaciones sociales, no fueron capaces de explicitarlo directamente y ahora intentan argumentar –porque alguna senadora lo ha hecho hoy en la comisión de presupuesto– que al verse impedidos de modificar porque la oposición no da sus votos no pueden abrir la rendición en este ámbito”, señaló a El Observador.

A juicio de Silva, en el oficialismo se “rasgan las vestiduras con la defensa de las cuestiones de género” pero cuando el Poder Judicial explicita que la situación en esta materia está “en riesgo por falta de recursos” no se los dan, pero se gastan “US$ 32 millones en una estancia de lujo o en tantos otros gastos superfluos”.

Votación adelantada

El proyecto comenzó a ser tratado por el Senado el 28 de agosto y los legisladores tienen 45 días para aprobarlo. Lo habitual es que la votación se produzca al borde del límite en el mes de octubre.

Sin embargo, en esta ocasión, el oficialismo también resolvió que adelantará la consideración.

“Nuestra idea es terminar el trabajo de la comisión entre la semana que viene y la otra y después votarlo en el plenario”, dijo el viernes Caggiani.