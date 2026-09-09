Orsi participará en reunión de presidentes sobre crimen transnacional impulsada por Kast y Lubetkin estará en Cumbre de los BRICS invitado por India

Mientras la inminente Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) se erige en el motivo convocante para allanar el diálogo del gobierno con la oposición, el presidente Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin tendrán una nutrida agenda fuera de fronteras en los próximos días.

El ministro partirá la semana que viene rumbo a India para preparar la primera visita oficial de un mandatario uruguayo al gigante asiático y luego coincidirá con Orsi en Nueva York de cara a la nueva convocatoria de ONU.

En ese marco, el gobierno proyecta varias reuniones bilaterales y eventos paralelos a la asamblea. Uno de ellos será una cumbre presidencial sobre cooperación contra el crimen transnacional que impulsa Chile en el marco del Compromiso Regional de Santiago apadrinado por el mandatario José Antonio Kast , según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo a El Observador.

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Uruguay resolvió suscribir al acuerdo a comienzos de julio cuando Orsi recibió en la residencia de Suárez y Reyes a su par chileno. La iniciativa fue concebida tras una reunión entre Kast y el argentino Javier Milei en abril y ya fue suscrita por los gobiernos de Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Perú.

José Antonio Kast y Yamandú Orsi Foto: Presidencia de la República

También se espera que Orsi mantenga una reunión con el secretario general de ONU, Antonio Guterres, mientras se procesa la selección de un sucesor. El gobierno uruguayo se ha abstenido de respaldar una candidatura en particular y, desde su rol de presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), se ha limitado a alentar las cinco postulaciones impulsadas por gobiernos de la región.

Además, Cancillería proyecta que el presidente participe en otro evento paralelo sobre Inteligencia Artificial.

Orsi recibió autorización del Parlamento para estar en Nueva York desde el 20 de setiembre al 26. El presidente también saldrá del país por “motivos personales” entre el jueves 17 y el sábado 19.

Lubetkin en cumbre de los BRICS

Por su parte, el canciller viajará la semana que viene a India para preparar la visita de Orsi del año que viene. Luego de que este lunes el presidente aceptara las cartas credenciales del embajador Binoy George –que encabezará la primera misión permanente de India en Uruguay–, Lubetkin sostuvo que el vínculo con el gigante asiático puede ser “el nuevo gran momento para los próximos años de Uruguay”.

Durante su estadía en India, el canciller participará como invitado del gobierno de Narendra Modi en la XVIII Cumbre de los BRICS, que tendrá lugar el 12 y el 13 de setiembre en el centro de convenciones Bharat Mandapam de Nueva Delhi.

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Para esa cita está prevista la presencia de los jefes de Estado de las principales potencias: estará Xi Jinping por China, Vladimir Putin por Rusia, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa y el primer ministro indio. El único de los grandes que no ha confirmado asistencia es el brasileño Lula Da Silva, quien está en plena campaña electoral en una reñida contienda contra Flavio Bolsonaro.

Uruguay no forma parte del bloque pero participó también en junio del año pasado cuando el propio Orsi fue invitado por Lula a la cumbre en Río de Janeiro.

Por otro lado, previo a la Asamblea General de ONU en Nueva York, Lubetkin prevé reunirse con el presidente de Suiza para intercambiar sobre la ratificación del acuerdo Mercosur-EFTA, luego de que la cámara baja frenara semanas atrás su entrada en vigencia en ese país.