Lubetkin comparecerá en setiembre en el Parlamento por sus viajes a Italia

El canciller Mario Lubetkin comparecerá ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores el viernes 4 de setiembre. La fecha quedó confirmada este jueves por el senador nacionalista Rodrigo Blás, que había solicitado la convocatoria en junio ; el senador cuestionó los días sin agenda oficial, los viáticos y la falta de respuestas del canciller.

Uno de los puntos que Blás pretende llevar a la comisión es la decisión de utilizar Roma como escala en recorridos que incluían otros destinos europeos: "Para ir a Bruselas y a Barcelona pasa primero por Roma", cuestionó el senador, quien reclamó conocer "por qué duerme días en Roma que debería estar en otro lado" y "qué costo tiene eso".

En su opinión, el problema no se limita a la cantidad de viajes, sino a cómo fueron utilizados los recursos públicos durante esas misiones: "Yo creo que en el uso de los tiempos del Estado y del dinero del Estado hay que tener otra responsabilidad".

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El planteo de la oposición sobre los viaje del canciller surgió después de que Búsqueda informara que Lubetkin había acumulado al menos 160 días en misiones oficiales desde el comienzo de su gestión. Italia se convirtió en el destino que más llamó la atención: el canciller viajó siete veces a Roma y recibió viáticos correspondientes a 48 días en ese país, cerca del 30% total, según difundió el mismo medio.

En su pedido de junio, Blás había reclamado conocer no solo cuántas veces viajó el canciller, sino también qué actividades realizó, qué resultados produjo cada misión y cuál fue el beneficio concreto para el país.

La información publicada este jueves por Búsqueda agregó nuevos elementos a la discusión. Según el medio, entre marzo de 2025 y junio de 2026, Lubetkin realizó 30 viajes internacionales y recibió US$ 90.419 en viáticos, de los cuales reintegró US$ 36.937. Además, el relevamiento detectó períodos en los que la agenda oficial estuvo vacía. En una misión hubo cuatro jornadas consecutivas sin actividades registradas y, en otra, dos actividades concentradas en uno de los cinco días del viaje.

El argumento del acuerdo entre Unión Europea y Mercosur

Por su parte, Lubetkin afirmó, en junio, que las negociaciones del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) son gran parte de su razón de viajar a Italia. El canciller había defendido la relevancia de este país en ese proceso y sostuvo que el gobierno de Giorgia Meloni había sido inicialmente uno de los que más "resistencia" había planteado al acuerdo.

Blás descree de que esa gestión pueda explicar por sí sola el peso que tuvieron los viajes a Italia dentro de la agenda del canciller: "Me parece muy raro que los alemanes y los belgas y todo vengan a requerir la ayuda de nuestro canciller para llegar a acuerdos internos", afirmó.

El senador nacionalista también señaló que los datos fueron conocidos públicamente antes de que el canciller respondiera las consultas planteadas por los legisladores: "Cuando nosotros lo citamos, dijeron que primero en julio nos iba a responder y después si era necesario venía. Pasó julio, no nos respondió. Le responde a la prensa", relató.

Sobre la posibilidad de ir a un interpelación, Blás desestimó que no será necesario si "siguen operando aquellas vergüenzas personales que en una época tenían los ministros".

"Yo creo que si alguien viene acá, se le comprueba en comisión que gastó donde no debía gastar, que no devolvió lo que debía devolver, se tendrá que ir solo. Si siguen operando aquellas vergüenzas personales que en una época tenían los ministros, no hace falta interpelarlo. Le salió mal y chau", concluyó.