Gobierno proyecta proponer a Marcos Carámbula como embajador uruguayo en Palestina a partir de 2027

El gobierno nacional proyecta proponer a Marcos Carámbula como nuevo embajador uruguayo en Palestina a partir de 2027 , adelantó el canciller de la República Mario Lubetkin este jueves.

"Estamos orientados, y así lo pensamos, proponer al exintendente de Canelones Marcos Carámbula para que sea nuestro nuevo embajador en Palestina a partir del próximo año", dijo el ministro de Relaciones Exteriores entrevistado en La Diaria Radio.

El exjefe comunal canario iniciaría su gestión "en el primer cuatrimestre del 2027" , según el canciller, "cuando concluya la gestión del actual embajador" . Lubetkin destacó a Carámbula como "una figura con un perfil político claro , cristalino y una visión de articulación ", al tiempo que aseguró que no podían solo concentrarse en un diplomático para el cargo.

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"Llegamos a la conclusión que tenemos que enviar a la zona de Palestina una figura de primerísimo nivel , enormemente respetada y creíble para que Uruguay de una mano, en la medida de nuestras posibilidades, a ese pueblo", agregó el secretario de Estado.

Según el canciller, el exintendente tomó la noticia "con sorpresa, pero con un gran orgullo y la gran responsabilidad de una nueva fase de su vida". Carámbula es de profesión médico neumólogo y tiene 78 años. El frenteamplista también fue presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y senador de la República por la coalición de izquierda.

El ministro Lubetkin también dijo, en cuanto al conflicto entre Israel y Palestina, que "la única solución que hay para ese drama de la humanidad es la creación de dos Estados". En ese sentido, recordó que han participado de instancias que propone esta alternativa.

"Es una posición que hemos ido expresando a través de las votaciones que Uruguay ha tomado desde que asumimos en relación a todos los temas que tienen que ver con el escenario de Gaza, las masacres, temas de salud, alimentación y el derecho palestino", sentenció.