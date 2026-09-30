"Ahora hay dinero de por medio": Lubetkin advirtió por explotación petrolera en Malvinas y una posible "articulación militar"

El canciller Mario Lubetkin advirtió este miércoles que la explotación petrolera en las islas Malvinas modificó la naturaleza del conflicto entre Argentina y Reino Unido y sostuvo que la nueva situación puede implicar una mayor dimensión militar en la zona.

En una entrevista con Arriba Gente de Canal 10, Lubetkin contó que abordó el asunto durante la reunión que mantuvo en Nueva York con su par argentino, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El canciller fue consultado sobre si en ese encuentro se había planteado una eventual preocupación argentina ante la posibilidad de que Uruguay compre patrulleras oceánicas a Reino Unido . Sin embargo, aseguró que la conversación estuvo centrada en otro aspecto del conflicto. “Hablamos de un tema que es mucho más grave, que es el tema de las Malvinas” , afirmó.

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“Por qué digo que es más grave, porque yo creo que cuando empezó el proceso de prospección petrolera por parte de Reino Unido, a la isla, cambió la lógica de todo el tema de las Malvinas . Ese es el tema del que estamos hablando con los amigos argentinos. Porque una cosa es la isla invadida, una cosa es la lucha contra el colonialismo que expresa las Malvinas, otra cosa es cuando de allí se saca mucho dinero fruto del resultado de la prospección, o sea, del uso económico de la isla tomada colonialmente, porque eso significa que detrás viene la articulación militar, porque tu vas a tratar de defender esos fondos que vas a llevar a un lugar bien alejado de Argentina ”, agregó.

“Ahora hay dinero de por medio”

Para Lubetkin, este escenario obliga a Uruguay a pasar “a otra fase” en su posicionamiento sobre el conflicto y requiere “una reflexión” tanto dentro del gobierno como en el Frente Amplio y el resto del sistema político.

“Ahora lo que se viene es por muchos años y es totalmente diferente a lo que pasó hasta ahora. Ahora hay dinero de por medio, no solamente la invasión a una isla, y ahí, cuando entra el dinero, también puede entrar la capacidad militar de diferente tipo”, advirtió.

El canciller también se refirió a la posición que adoptó Argentina ante este nuevo escenario. “Argentina cambió absolutamente de postura y pasó a una postura que algunos dicen es más agresiva, pero desde otro punto de vista hay que decir: están defendiendo sus derechos, su patrimonio, ese es el punto de partida nuestra y de ahí no nos movemos”, sostuvo.

Lubetkin reafirmó además la posición uruguaya de respaldo al reclamo argentino sobre las islas. “Tenemos que reflexionar y definir que lo que teníamos hasta ahora como claramente la posición de todo el sistema político, creo, de que las Malvinas son argentinas, tiene la misma validez, pero debajo de eso ahora hay una explotación económica de las islas Malvinas que genera una lógica estructural en la isla, que como dicen los argentinos, es robarle el patrimonio propio y llevárselo hasta la otra punta del mundo”.

Lubetkin descartó que durante su encuentro con el canciller argentino se haya discutido la posibilidad de que Uruguay adquiera patrulleras oceánicas británicas. “Ese tema no lo tratamos”, afirmó, pero adelantó que mantendrá nuevas reuniones con su contraparte argentina para continuar abordando la situación de las Malvinas.