Accidente de tránsito en Ruta 24: hay un herido grave y la carretera está totalmente cortada

Un siniestro de tránsito grave ocurrido en la mañana de este miércoles en la Ruta 24, a la altura del kilómetro 16, en el departamento de Soriano, dejó al menos una persona gravemente herida y obligó a cortar totalmente la circulación.

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El accidente ocurrió sobre las 09:15 y, de acuerdo con la información primaria, se trató de una colisión frontolateral entre dos vehículos.

Sin embargo, las circunstancias del siniestro todavía están bajo investigación, ya que otros vehículos podrían haber tenido participación directa o indirecta en el episodio.

Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes de los vehículos involucrados sufrió lesiones graves, mientras que otras personas presentaron heridas de menor entidad.