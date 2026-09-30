Un siniestro de tránsito grave ocurrido en la mañana de este miércoles en la Ruta 24, a la altura del kilómetro 16, en el departamento de Soriano, dejó al menos una persona gravemente herida y obligó a cortar totalmente la circulación.
Accidente de tránsito en Ruta 24: hay un herido grave y la carretera está totalmente cortada
El accidente ocurrió sobre las 09:15 y, de acuerdo con la información primaria, se trató de una colisión frontolateral entre dos vehículos, aunque no se descarta que otros también hayan participado