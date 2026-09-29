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La decisión que Peñarol tomó con Leonardo Fernández en el curso de la recuperación de su lesión de rodilla

El jugador evoluciona favorablemente de su operación de ligamentos de rodilla y en las últimas horas el club decidió un cambio de planes al respecto

29 de septiembre de 2026 16:26 hs
El Observador | Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

Leonardo Fernández&nbsp;

Leonardo Fernández 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol decidió que Leonardo Fernández no viaje a España como estuvo previsto meses atrás y el jugador sigue avanzando en su recuperación tras sufrir una rotura de ligamentos de rodilla.

La operación, que perfectamente pudo realizarse en Uruguay, fue exitosa y desde entonces, Fernández comenzó un largo proceso de recuperación.

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Según estaba establecido en el proceso de recuperación, en los primeros 21 días, el jugador recuperó la extensión total de la rodilla y reducir la inflamación mediante crioterapia y analgesia.

El talentoso volante usó muletas durante los primeros 10 días, pero realizó activación de cuádriceps y glúteos de forma inmediata para que el músculo siguiera cumpliendo su función.

Superado el dolor agudo inicial, Fernández comenzó una etapa que fue de mayo a julio en la que realizó trabajos de fortalecimiento con sentadillas parciales y uso de bicicleta estática.

De esa forma comenzó a reentrenar a la rodilla para que recuperara el equilibrio y la estabilidad necesaria, indispensable para poder volver a pegarle a una pelota a más largo plazo.

Desde agosto, Fernández realiza trotes suaves en cinta.

Recién para noviembre podrá realizar cambios de dirección a velocidad y ejercicios específicos de fútbol.

Para su retorno a la competición oficial necesitará que el injerto esté totalmente integrado, un proceso que suele completarse satisfactoriamente cerca del octavo o el noveno mes, para minimizar el riesgo de recaída. Esto ocurrirá entonces en diciembre o más tardar en enero.

Claro que no todas las evoluciones de las lesiones son idénticas.

Pero desde Peñarol se informó que el jugador está cumpliendo su evolución en los plazos previstos.

Para comienzos de setiembre estaba previsto que Fernández viajara a España para realizar una revisión del proceso de recuperación con el doctor Leyes.

Eso se fue difiriendo en el tiempo y en los últimos días se terminó descartando porque hay un diálogo muy fluido de Leyes con la sanidad de Peñarol que encabeza Daniel Zarrillo.

El jugador sigue evolucionando con mucha ilusión de poder llegar a volver a las canchas para fin de año y estar en una posible definición del aurinegro en las finales de la Liga AUF Uruguaya.

Pero los plazos médicos y una segura recuperación física indican que el jugador está encaminando su vuelta para el comienzo de la temporada 2027 con la realización de una buena pretemporada.

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