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Denunciaron actos racistas a jugador de Oriental de La Paz en el partido ante Fénix por la Segunda División y el club de Capurro buscará identificar a los responsables

“El fútbol se disfruta, se alienta y se defiende con pasión, pero nunca mediante insultos racistas o actos discriminatorios", señalaron desde Fénix

29 de septiembre de 2026 14:47 hs
Christian Paiva, jugador de Oriental de La Paz

Christian Paiva, jugador de Oriental de La Paz

El partido Oriental de La Paz vs Fénix, jugado el pasado domingo en el Parque Palermo por la Segunda división, tuvo una denuncia por presuntos actos de carácter racista a un futbolista del equipo local, los que fueron notificados a la Comisión Disciplinaria de Asuntos de División Profesional.

La víctima fue el futbolista Christian Paiva, autor de uno de los goles de Oriental y destaque del partido que ganó su equipo por 3-2.

Tras esa situación, el Centro Atlético Fénix emitió un comunicado en el que da detalles y anuncian una investigación para, en caso de confirmarse los hechos, identificar a los responsables.

Christian Paiva, jugador de Oriental de La Paz

Christian Paiva, jugador de Oriental de La Paz

“Ante los hechos denunciados en relación con presuntos actos de carácter racista dirigidos al jugador Christian Paiva, de Oriental, durante el encuentro disputado 27/09 y que han sido puestos en conocimiento de la Comisión Disciplinaria de Asuntos de División Profesional, el Centro Atlético Fénix manifiesta su profundo desagrado y preocupación ante cualquier conducta de esta naturaleza”, señalaron.

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Además, el club de Capurro señaló: “Como institución, rechazamos firmemente todo tipo de manifestación racista, discriminatoria u ofensiva, y reafirmamos nuestro compromiso con los valores de respeto, convivencia y deportividad que deben primar en el fútbol”.

“En caso de confirmarse los hechos denunciados, esta institución trabajará para identificar a las personas responsables y adoptará las medidas que correspondan, incluyendo su incorporación a la lista de personas impedidas de ingresar a nuestras instalaciones”, indicaron.

Fénix también envió un mensaje a su parcialidad, a la que le pidió corrección en los partidos. “Solicitamos especialmente a nuestros socios e hinchas que acompañen al equipo alentando y viviendo cada partido con pasión, pero siempre dentro de un marco de respeto hacia los jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, dirigentes y simpatizantes de las instituciones rivales”.

“El fútbol se disfruta, se alienta y se defiende con pasión, pero nunca mediante insultos racistas o actos discriminatorios. Desde el Centro Atlético Fénix exhortamos a toda nuestra familia a contribuir a que cada jornada deportiva sea una verdadera fiesta del fútbol”, señalaron.

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