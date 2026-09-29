Denunciaron actos racistas a jugador de Oriental de La Paz en el partido ante Fénix por la Segunda División y el club de Capurro buscará identificar a los responsables

El partido Oriental de La Paz vs Fénix, jugado el pasado domingo en el Parque Palermo por la Segunda división , tuvo una denuncia por presuntos actos de carácter racista a un futbolista del equipo local, los que fueron notificados a la Comisión Disciplinaria de Asuntos de División Profesional.

La víctima fue el futbolista Christian Paiva , autor de uno de los goles de Oriental y destaque del partido que ganó su equipo por 3-2.

Tras esa situación, el Centro Atlético Fénix emitió un comunicado en el que da detalles y anuncian una investigación para, en caso de confirmarse los hechos, identificar a los responsables.

“Ante los hechos denunciados en relación con presuntos actos de carácter racista dirigidos al jugador Christian Paiva , de Oriental, durante el encuentro disputado 27/09 y que han sido puestos en conocimiento de la Comisión Disciplinaria de Asuntos de División Profesional, el Centro Atlético Fénix manifiesta su profundo desagrado y preocupación ante cualquier conducta de esta naturaleza”, señalaron.

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Además, el club de Capurro señaló: “Como institución, rechazamos firmemente todo tipo de manifestación racista, discriminatoria u ofensiva, y reafirmamos nuestro compromiso con los valores de respeto, convivencia y deportividad que deben primar en el fútbol”.

“En caso de confirmarse los hechos denunciados, esta institución trabajará para identificar a las personas responsables y adoptará las medidas que correspondan, incluyendo su incorporación a la lista de personas impedidas de ingresar a nuestras instalaciones”, indicaron.

Fénix también envió un mensaje a su parcialidad, a la que le pidió corrección en los partidos. “Solicitamos especialmente a nuestros socios e hinchas que acompañen al equipo alentando y viviendo cada partido con pasión, pero siempre dentro de un marco de respeto hacia los jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, dirigentes y simpatizantes de las instituciones rivales”.

“El fútbol se disfruta, se alienta y se defiende con pasión, pero nunca mediante insultos racistas o actos discriminatorios. Desde el Centro Atlético Fénix exhortamos a toda nuestra familia a contribuir a que cada jornada deportiva sea una verdadera fiesta del fútbol”, señalaron.