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Nueva baja en la selección uruguaya: Sebastián Cáceres abandonó la delegación celeste por lesión y volverá a España

Cáceres se suma a Giorgian de Arrascaeta, que viajará a Brasil para recuperarse de la fractura en su muñeca izquierda que sufrió ante Corea del Sur

29 de septiembre de 2026 10:18 hs
Sebastián Cáceres en el Mundial 2026

Sebastián Cáceres en el Mundial 2026

Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP

La selección uruguaya perdió a dos jugadores de su delegación este martes, a una semana de su último amistoso de esta fecha FIFA ante India. Además de Giorgian de Arrascaeta, que se fracturó la muñeca ante Corea del Sur, también abandonó la concentración lesionado Sebastián Cáceres.

El zaguero del Celta de Vigo integró el banco de suplentes celeste en el encuentro ante Japón, pero cuatro días después no estuvo entre los convocados para enfrentar a Corea, y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) detalló que estaba en "sanidad".

Carlos Manta, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, informó en una entrevista con Sport 890 que este martes el futbolista abandonó la delegación celeste y comenzó su viaje rumbo a España, para recuperarse allí de una molestia muscular en una de sus piernas.

Horas después, la AUF publicó un comunicado en el que reportó que Cáceres tiene una "molestia en el pubis" que le impidió "participar de los entrenamientos de esta fecha FIFA con normalidad", por lo que "volverá a España para continuar con su evolución".

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El defensor se va sin minutos de la primera gira de amistosos de Diego Forlán, que en los dos primeros encuentros tuvo como zagueros titulares a Ronald Araujo y Mathías Olivera, y que utilizó a José María Giménez en el final del encuentro ante Japón.

Este martes también empezó su viaje a Brasil Giorgian de Arrascaeta, donde se recuperará de la "lesión ósea" de su muñeca izquierda que sufrió en los últimos minutos ante Corea.

Sin estos dos futbolistas, Uruguay completará su participación en esta fecha FIFA el próximo martes 6 de octubre, cuando se enfrente a India desde las 10:30 locales en el Estadio VYBK de Calcuta.

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