Los más de 100 días y varios partidos que se perdió De Arrascaeta en Flamengo por lesiones con Uruguay y el tiempo que estiman que estará afuera tras su fractura

La nueva lesión que sufrió Giorgian De Arrascaeta con la selección uruguaya este lunes en el partido ante Corea del Sur no cayó nada bien en Flamengo , su club, donde nuevamente volverán a tener de baja a su figura por un percance con la celeste.

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El comunicado de la selección uruguaya emitido este lunes a la noche informó que “el futbolista de Flamengo debió ser sustituido luego de un traumatismo durante el partido vs. Corea del Sur por Fecha FIFA”.

“Se le realizaron los estudios correspondientes y se confirmó la lesión ósea en su muñeca izquierda . En coordinación con su club, volverá a Brasil para realizar la recuperación”, agregó el reporte.

Horas antes, Flamengo había informado que De Arrascaeta se fracturó la muñeca izquierda durante el amistoso y que deberá ser operado.

Giorgian De Arrascaeta y el vendaje en su brazo

La lesión de Giorgian De Arrascaeta: la selección uruguaya emitió su parte médico oficial y publicó una foto del volante de Flamengo

El sentido mensaje de Giorgian De Arrascaeta tras sufrir la fractura con la selección uruguaya: "No hay tormenta más grande que Su poder"

Los partidos que se perdió De Arrascaeta en Flamengo

Tras conocerse la nueva lesión de De Arrascaeta, GloboEsporte de Brasil hizo un recuento de los partidos que se perdió y días que estuvo afuera el volante en Flamengo por percances con la selección uruguaya.

Hasta el momento, y sin contar lo que le lleve de recuperación la actual fractura, el de Nuevo Berlín estuvo afuera 118 partidos sin poder jugar en el “Fla”, más de un tercio de una temporada, según indicaron.

En partidos, ese lapso llega a 18 partidos sin poder jugar.

Las cinco lesiones de De Arrascaeta con Uruguay que sufrió Flamengo:

Lesión Días afuera en Flamengo Período de la lesión Distención de bíceps 12 días 10/10/2020 al 22/10/2020 Estiramiento muscular 44 días 7/10/2021 al 20/11/2021 Lesión de aductor 14 días 21/03/2025 al 04/04/2025 Lesión muscular de pantorrilla 48 días 3/06/2026 al 21/07/2026 Fractura de la muñeca izquierda --- 28/09/2026 ---

El tiempo que estiman que estará afuera

Ni Flamengo ni la selección uruguaya estimaron de forma oficial cuánto tiempo estará sin jugar De Arrascaeta tras su fractura y su intervención quirúrgica, la que aún no tiene fecha pero se espera que sea lo antes posible ni bien regrese a Brasil.

En el informe de GloboEsporte dieron un plazo y señalaron que “la previsión es que esté un mes y medio sin jugar”.

La lesión de Giorgian De Arrascaeta

La nueva lesión llega cuando el equipo de Rio de Janeiro está en la recta final de su carrera por títulos esta temporada, en la que busca revalidar las coronas en el Brasileirão y la Copa Libertadores.

De Arrascaeta, que marcó uno de los goles celestes, tuvo que dejar la cancha en el minuto 77 del partido disputado en Seúl.

Las lesiones de De Arrascaeta con Uruguay

"Se confirmó" en exámenes médicos llevados a cabo en la ciudad surcoreana "una fractura" que "requiere cirugía", informó el Fla en una nota oficial.

"El jugador regresará a Brasil, donde será reevaluado antes del procedimiento y continuará con su recuperación", agregó el texto.

Darwin Núñez trata de consolar a Giorgian De Arrascaeta, quien se fracturó la muñeca con la selección uruguaya ante Corea del Sur FOTO: AFP

Por la lesión, el mediocampista uruguayo se perderá el cierre de la gira asiática de la celeste, que culminará el martes de la próxima semana con un amistoso ante India en Calcuta.

Con diez jornadas por delante, el Mengão lidera la liga brasileña con tres puntos de ventaja sobre su perseguidor inmediato, el Palmeiras.

Está a la vez en las semifinales de la Libertadores, en las que enfrentará el 15 y el 22 de octubre al argentino Estudiantes de La Plata.

En la otra llave de semis chocan Palmeiras y Fluminense.

De Arrascaeta es clave para el técnico del Mengão, el portugués Leonardo Jardim.

En 2026, el 10 suma tres goles y cuatro asistencias en 21 partidos jugados en la liga brasileña, además de cuatro tantos en la Libertadores.