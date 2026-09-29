Boston River eligió a Jorge Cazulo como su nuevo DT, tras la salida de Ignacio Ithurralde: será el entrenador número 31 de la Liga AUF Uruguaya 2026

Boston River contrató al exfutbolista Jorge Cazulo como su nuevo entrenador para reemplazar a Ignacio Ithurralde , entrenador que fue cesado una semana atrás, confirmaron fuentes del club a Referí.

Cazulo, de 44 años, tendrá su primera experiencia como entrenador en el fútbol uruguayo , que visitó por última vez en 2010 como jugador de Racing.

El exfutbolista de Nacional y Peñarol comenzó su carrera al costado de las canchas en las inferiores de Sporting Cristal , club al que defendió entre 2012 y 2020 . Trabajó en el equipo peruano entre 2021 y 2023 , y luego fue asistente del argentino Mariano Soso en Defensa y Justicia entre mayo de 2025 y junio de 2026 .

En el sastre tendrá como objetivo cerrar el año más arriba en las tres tablas . Está en el puesto 11 del Torneo Clausura con 8 puntos , decimocuarto en la Anual con 30 unidades , a 8 de los puestos de copa, y mira al descenso de reojo: está a 7 puntos de Wanderers y Cerro , los dos equipos que comparten el último lugar de la zona de salvación y que apenas superan a Albion, que este lunes entró en la zona roja.

Mirá los goles de la agónica victoria de Peñarol contra Boston River, que le dieron puntos importantes para el Torneo Clausura y la Tabla Anual

La decisión de Boston River SAD: Ignacio Ithurralde fue cesado como DT y anunció a su reemplazante de forma interina

Fue en este contexto en el que la SAD que encabeza a Boston River decidió cesar a Ithurralde. El entrenador duró seis meses en su segundo pasaje por el club, entre marzo y setiembre, período en el que dirigió 31 partidos, con 11 victorias, cuatro empates y 16 derrotas.

Ignacio Ithurralde durante su segundo paso por Boston River Foto: Dante Fernández/Focouy

Será el tercer DT del sastre esta temporada, que comenzó con el argentino Israel Damonte en el banquillo. El exfutbolista de Nacional solo estuvo siete partidos al frente del club, con una victoria –por Copa Sudamericana ante Racing–, dos empates y cuatro derrotas.

Con Cazulo ya son 31 los entrenadores que pasaron por los clubes de la Liga AUF Uruguaya en esta temporada. Danubio ya realizó cuatro cambios de técnicos, y además del Boston equipos como Nacional, Liverpool, Central Español y Cerro llevan tres DT.

Solo seis clubes tienen al mismo director técnico desde que comenzó la temporada: Albion, Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque, Peñarol, Racing y Wanderers.