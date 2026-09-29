Montevideo City Torque vs Peñarol: día, hora, precio de las entradas y equipo arbitral para un duelo crucial para el Torneo Clausura y la Tabla Anual

El partido entre Montevideo City Torque y Peñarol , pendiente desde la primera fecha del Torneo Clausura, se disputará este miércoles y será determinante para la definición de este certamen y también para la Tabla Anual.

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El encuentro se jugará este miércoles 30 de setiembre . Este partido corresponde a la primera fecha del torneo y debió ser reprogramado luego de que fuera suspendido originalmente debido a un apagón en las instalaciones del Estadio Charrúa.

El partido comenzará a la hora 20.00 . Tras el acuerdo alcanzado entre ambas instituciones deportivas luego de la suspensión, se determinó que el escenario para este cruce sea el Estadio Centenario .

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

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Precios de las entradas y política de devoluciones

En el marco del acuerdo entre los clubes, se fijaron precios populares y mayores beneficios para los socios de cara al encuentro en el Estadio Centenario.

Precios para la parcialidad de Peñarol:

Tribuna Ámsterdam: $250 para socios y $350 generales.

$250 para socios y $350 generales. Tribuna Olímpica: $450 para socios y $550 generales.

$450 para socios y $550 generales. Tribuna América: $650 para socios y $750 generales.

Precios para la parcialidad de Montevideo City Torque:

Tribuna América (Puerta 24, Sector M.C. Torque): Canje sin costo para socios y $300 para entradas generales.

Validez de entradas anteriores y devoluciones:

Las entradas adquiridas originalmente (antes de la suspensión del encuentro en el Estadio Charrúa) mantienen total validez y podrán ser utilizadas para ingresar a cualquier tribuna del Estadio Centenario.

y podrán ser utilizadas para ingresar a cualquier tribuna del Estadio Centenario. Luego del partido, según la tribuna por la que efectivamente ingresó cada persona, la ticketera CobraTicket tramitará la devolución de la diferencia entre lo abonado originalmente y el valor de la tribuna utilizada.

entre lo abonado originalmente y el valor de la tribuna utilizada. Dicha devolución se tramitará de forma posterior al evento y se realizará a través del mismo medio de pago utilizado en la compra inicial. De esta forma, cada espectador pagará exactamente el valor correspondiente al sector al que asistió.

Equipo arbitral Montevideo City Torque vs Peñarol

Javier Feres será el juez central del partido acompañado por Agustín Berisso y Matías Rodríguez. El cuarto árbitro será Eduardo Varela y en el VAR estarán Daniel Fedorczuk y Andrés Nievas.

Mirá en esta nota cómo están las tablas de posiciones del Clausura y la Tabla Anual, lo que refuerza la importancia de este partido.