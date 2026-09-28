Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / LIGA AUF URUGUAYA

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el descenso tras el final de la octava fecha

Mirá cómo quedaron las posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el descenso tras el final de la octava fecha

28 de septiembre de 2026 22:22 hs
Pelota Penalty

Pelota Penalty

Foto: Dante Fernández/Focouy

Con el trascendente triunfo de Wanderers sobre Albion se cerró este lunes la octava fecha del Torneo Clausura.

Montevideo City Torque es el único líder del Clausura con 18 puntos y un partido menos jugado.

Lo sigue Liverpool con 17, Peñarol con 15 y Deportivo Maldonado, Nacional y Cerro, con 14.

Cerro Largo 0-2 Nacional: Tiziano Correa y Maxi Gómez guiaron a otra victoria al tricolor que se aferra al sueño del milagro en el Clausura y en la Tabla Anual

Comisión de Apelaciones de la AUF ratificó el fallo de Peñarol tras el clásico del Torneo Clausura: "La violencia observada no puede ser normalizada"

En la Tabla Anual, lidera con 58 puntos y un partido menos.

Deportivo Maldonado lo sigue con 55 y City Torque tiene 53 por lo que el duelo del miércoles adquiere un valor superlativo para ambas tablas.

Racing está cuarto en la Anual cerrando, por ahora, la zona de equipos clasificados a Copa Libertadores 2027.

En zona de Copa Sudamericana 2027 están Nacional, Wanderers, Liverpool y Central Español.

Wanderers salió de zona de descenso y bajó a Albion

Por primera vez en la temporada, Albion cayó a zona de descenso, luego de protagonizar un gran Torneo Apertura.

Progreso, Danubio y Albion están ahora en zona de bajar mientras que Wanderers y Cerro se pusieron a cuatro puntos de Cerro Largo.

Las más leídas

Corea del Sur 1-4 Uruguay: la selección goleó en la segunda presentación de Diego Forlán como entrenador

La alegría de Diego Forlán tras la goleada ante Corea del Sur y la emoción al ver disfrutar nuevamente a los futbolistas en la selección uruguaya: "Estoy muy feliz"

El uno por uno de Uruguay en el 4-1 ante Corea del Sur: Fiermarín mostró sus credenciales para el arco, Darwin volvió al gol y De Arrascaeta le dio juego al equipo de Forlán

La lesión de Giorgian De Arrascaeta que "pintaba fea", el punto negativo de la goleada 4-1 de la selección uruguaya ante Corea del Sur

Temas

Torneo Clausura Tabla Anual tabla de posiciones

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos