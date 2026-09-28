Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el descenso tras el final de la octava fecha

Con el trascendente triunfo de Wanderers sobre Albion se cerró este lunes la octava fecha del Torneo Clausura .

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Montevideo City Torque es el único líder del Clausura con 18 puntos y un partido menos jugado.

Lo sigue Liverpool con 17, Peñarol con 15 y Deportivo Maldonado, Nacional y Cerro, con 14.

City Torque y Peñarol jugarán este miércoles a la hora 20.00 en el Estadio Centenario en partido pendiente de la primera fecha del Clausura .

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En la Tabla Anual, lidera con 58 puntos y un partido menos.

Deportivo Maldonado lo sigue con 55 y City Torque tiene 53 por lo que el duelo del miércoles adquiere un valor superlativo para ambas tablas.

Racing está cuarto en la Anual cerrando, por ahora, la zona de equipos clasificados a Copa Libertadores 2027.

En zona de Copa Sudamericana 2027 están Nacional, Wanderers, Liverpool y Central Español.

Wanderers salió de zona de descenso y bajó a Albion

Por primera vez en la temporada, Albion cayó a zona de descenso, luego de protagonizar un gran Torneo Apertura.

Progreso, Danubio y Albion están ahora en zona de bajar mientras que Wanderers y Cerro se pusieron a cuatro puntos de Cerro Largo.