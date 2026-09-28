Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Plaza y Oriental en zona de ascenso directo

Con el empate 2-2 entre Paysandú FC y Tacuarembó, se cerró este lunes la disputa de la fecha 20 de la fase regular de la Segunda División Profesional.
Axel Méndez y Franco López, de penal, marcaron para Paysandú mientras que Nicolás González y Lucas Da Silva, de penal, lo hicieron para Tacuarembó. El partido contó con un gran arbitraje de Santiago Motta.
El domingo, Huracán sigue en franco ascenso de la mano de Pablo Marini y con goles de Franco Mederos y Sergio Cortelezzi derrotó 2-1 al débil Miramar Misiones donde el gol lo hizo Alex De Freitas.
La Luz, por su parte, logró un resonante triunfo en el Parque Maracaná contra Cerrito, a pesar de que cuando el partido estaba 1-1 se le anuló un gol por un fuera de juego totalmente inexistente.
Joaquín Gottesman marcó de penal y de tiro libre mientras que Agustín Da Rocha fue el único capaz de vencer al colombiano Juanito Moreno, que le cerró el arco a Jonathan Isasmendi y compañía.
Atenas y Plaza Colonia, en el gran partido de la fecha, empataron 0-0 en San Carlos.
El sábado, Matías Rigoleto, Christian Paiva y Bruno Motta le dieron a Oriental de La Paz un trascendente triunfo 3-2 sobre Fénix para el que marcaron Fabricio Fernández y Sebastián Guerrero.
River Plate dio una de las notas de la jornada al golear 3-0 a Colón con goles de Inti López, Alejandro García y Maximiliano Burruzo. El equipo de Damián Santín quiere y quiere llegar a playoffs.
Rentistas, por su parte, derrotó con autoridad 3-1 a un Uruguay Montevideo cada vez más hundido. Carlos "Pato" Sánchez, Douglas Bittencourt y Michel Silveira marcaron para el Bicho mientras que Lucas Rodríguez lo hizo para los de Pueblo Victoria.
Plaza y Oriental están en zona de ascenso directo y sostienen un pulso frenético y parejo.
Atenas, Rentistas, Colón y Fénix están en zona de playoffs.
Fénix está a tiro de River Plate, Cerrito y Huracán, pero tiene la ventaja de haber ganado el Competencia y eso ya le asegura un lugar en playoffs.
|Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Empates
| Perdidos
| Goles a favor
| En contra
|Plaza Colonia
|44
|26
|12
|8
|6
|34
|20
| Oriental
|44
|26
|12
|8
|6
|37
|27
| Atenas
|41
|26
|12
|5
|9
|34
|29
| Rentistas
|39
|26
|10
|9
|7
|30
|27
| Colón
|38
|26
|10
|8
|8
|28
|28
| Fénix
|37
|26
|9
|10
|7
|38
|31
| Huracán
|36
|26
|9
|9
|8
|30
|32
| Cerrito
|35
|26
|8
|11
|7
|32
|31
| River Plate
|34
|26
|9
|7
|10
|35
|36
| La Luz
|31
|26
|7
|10
|9
|21
|28
| Paysandú
|29
|26
|8
|5
|13
|30
|34
| Miramar M.
|27
|26
|6
|9
|11
|25
|33
| Tacuarembó
|27
|26
|6
|9
|11
|21
|31
| U. Mdeo.
|26
|26
|6
|8
|12
|26
|34
En el descenso sigue último Uruguay Montevideo con un promedio de 0,897 y el otro que está en la zona de los que pierden la categoría es Miramar Misiones con 1,038.
A los que buscan alcanzar es a Cerrito (1,052), La Luz (1,069) y Paysandú (1,115).