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Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Plaza y Oriental en zona de ascenso directo

Mirá cómo quedó la tabla de posiciones de la Segunda División Profesional al cabo de la fecha 20 de la fase regular

28 de septiembre de 2026 21:38 hs
Oriental y Fénix

Oriental y Fénix

Foto: @SegundaAUF

Con el empate 2-2 entre Paysandú FC y Tacuarembó, se cerró este lunes la disputa de la fecha 20 de la fase regular de la Segunda División Profesional.

Axel Méndez y Franco López, de penal, marcaron para Paysandú mientras que Nicolás González y Lucas Da Silva, de penal, lo hicieron para Tacuarembó. El partido contó con un gran arbitraje de Santiago Motta.

El domingo, Huracán sigue en franco ascenso de la mano de Pablo Marini y con goles de Franco Mederos y Sergio Cortelezzi derrotó 2-1 al débil Miramar Misiones donde el gol lo hizo Alex De Freitas.

La Luz, por su parte, logró un resonante triunfo en el Parque Maracaná contra Cerrito, a pesar de que cuando el partido estaba 1-1 se le anuló un gol por un fuera de juego totalmente inexistente.

Oriental le ganó a Plaza Colonia con autoridad y pasó a ser segundo de la Tabla Anual en la Segunda División Profesional

Posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras el empate de Nacional con Juventud

Joaquín Gottesman marcó de penal y de tiro libre mientras que Agustín Da Rocha fue el único capaz de vencer al colombiano Juanito Moreno, que le cerró el arco a Jonathan Isasmendi y compañía.

Juanito Moreno

Juanito Moreno

Atenas y Plaza Colonia, en el gran partido de la fecha, empataron 0-0 en San Carlos.

El sábado, Matías Rigoleto, Christian Paiva y Bruno Motta le dieron a Oriental de La Paz un trascendente triunfo 3-2 sobre Fénix para el que marcaron Fabricio Fernández y Sebastián Guerrero.

River Plate dio una de las notas de la jornada al golear 3-0 a Colón con goles de Inti López, Alejandro García y Maximiliano Burruzo. El equipo de Damián Santín quiere y quiere llegar a playoffs.

Rentistas, por su parte, derrotó con autoridad 3-1 a un Uruguay Montevideo cada vez más hundido. Carlos "Pato" Sánchez, Douglas Bittencourt y Michel Silveira marcaron para el Bicho mientras que Lucas Rodríguez lo hizo para los de Pueblo Victoria.

Plaza y Oriental están en zona de ascenso directo y sostienen un pulso frenético y parejo.

Atenas, Rentistas, Colón y Fénix están en zona de playoffs.

Fénix está a tiro de River Plate, Cerrito y Huracán, pero tiene la ventaja de haber ganado el Competencia y eso ya le asegura un lugar en playoffs.

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Goles a favor En contra
Plaza Colonia 44 26 12 8 6 34 20
Oriental 44 26 12 8 6 37 27
Atenas 41 26 12 5 9 34 29
Rentistas 39 26 10 9 7 30 27
Colón 38 26 10 8 8 28 28
Fénix 37 26 9 10 7 38 31
Huracán 36 26 9 9 8 30 32
Cerrito 35 26 8 11 7 32 31
River Plate 34 26 9 7 10 35 36
La Luz 31 26 7 10 9 21 28
Paysandú 29 26 8 5 13 30 34
Miramar M. 27 26 6 9 11 25 33
Tacuarembó 27 26 6 9 11 21 31
U. Mdeo. 26 26 6 8 12 26 34

En el descenso sigue último Uruguay Montevideo con un promedio de 0,897 y el otro que está en la zona de los que pierden la categoría es Miramar Misiones con 1,038.

A los que buscan alcanzar es a Cerrito (1,052), La Luz (1,069) y Paysandú (1,115).

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