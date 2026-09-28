Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Plaza y Oriental en zona de ascenso directo

Con el empate 2-2 entre Paysandú FC y Tacuarembó, se cerró este lunes la disputa de la fecha 20 de la fase regular de la Segunda División Profesional.

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Axel Méndez y Franco López , de penal, marcaron para Paysandú mientras que Nicolás González y Lucas Da Silva , de penal, lo hicieron para Tacuarembó. El partido contó con un gran arbitraje de Santiago Motta.

El domingo, Huracán sigue en franco ascenso de la mano de Pablo Marini y con goles de Franco Mederos y Sergio Cortelezzi derrotó 2-1 al débil Miramar Misiones donde el gol lo hizo Alex De Freitas.

La Luz, por su parte, logró un resonante triunfo en el Parque Maracaná contra Cerrito, a pesar de que cuando el partido estaba 1-1 se le anuló un gol por un fuera de juego totalmente inexistente.

Posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras el empate de Nacional con Juventud

Oriental le ganó a Plaza Colonia con autoridad y pasó a ser segundo de la Tabla Anual en la Segunda División Profesional

Joaquín Gottesman marcó de penal y de tiro libre mientras que Agustín Da Rocha fue el único capaz de vencer al colombiano Juanito Moreno, que le cerró el arco a Jonathan Isasmendi y compañía.

Juanito Moreno Foto: @SegundaAUF

Atenas y Plaza Colonia, en el gran partido de la fecha, empataron 0-0 en San Carlos.

El sábado, Matías Rigoleto, Christian Paiva y Bruno Motta le dieron a Oriental de La Paz un trascendente triunfo 3-2 sobre Fénix para el que marcaron Fabricio Fernández y Sebastián Guerrero.

River Plate dio una de las notas de la jornada al golear 3-0 a Colón con goles de Inti López, Alejandro García y Maximiliano Burruzo. El equipo de Damián Santín quiere y quiere llegar a playoffs.

Rentistas, por su parte, derrotó con autoridad 3-1 a un Uruguay Montevideo cada vez más hundido. Carlos "Pato" Sánchez, Douglas Bittencourt y Michel Silveira marcaron para el Bicho mientras que Lucas Rodríguez lo hizo para los de Pueblo Victoria.

Plaza y Oriental están en zona de ascenso directo y sostienen un pulso frenético y parejo.

Atenas, Rentistas, Colón y Fénix están en zona de playoffs.

Fénix está a tiro de River Plate, Cerrito y Huracán, pero tiene la ventaja de haber ganado el Competencia y eso ya le asegura un lugar en playoffs.

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Goles a favor En contra Plaza Colonia 44 26 12 8 6 34 20 Oriental 44 26 12 8 6 37 27 Atenas 41 26 12 5 9 34 29 Rentistas 39 26 10 9 7 30 27 Colón 38 26 10 8 8 28 28 Fénix 37 26 9 10 7 38 31 Huracán 36 26 9 9 8 30 32 Cerrito 35 26 8 11 7 32 31 River Plate 34 26 9 7 10 35 36 La Luz 31 26 7 10 9 21 28 Paysandú 29 26 8 5 13 30 34 Miramar M. 27 26 6 9 11 25 33 Tacuarembó 27 26 6 9 11 21 31 U. Mdeo. 26 26 6 8 12 26 34

En el descenso sigue último Uruguay Montevideo con un promedio de 0,897 y el otro que está en la zona de los que pierden la categoría es Miramar Misiones con 1,038.

A los que buscan alcanzar es a Cerrito (1,052), La Luz (1,069) y Paysandú (1,115).