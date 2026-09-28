Pereira dijo que el Partido Nacional debería dar "más explicaciones" tras caso de asesor condenado: García le respondió que el Frente Amplio no tiene "autoridad" para pedirlo

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , consideró que el Partido Nacional debería dar "un poco más de explicaciones" tras el caso de Pablo Leiva , asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez que fue condenado por lavado de activos del narcotráfico .

Pereira consideró que fueron "pocas" las explicaciones que dio Gómez este lunes y afirmó que el partido debería ampliar la información .

"Los partidos, cuando les sucede algo de esto —que le puede pasar a cualquier partido— tienen la obligación de explicar . Y, hasta ahora, no se ha explicado", señaló en rueda de prensa, luego de una reunión de la mesa política en la que se analizó el tema.

Hospital de Tacuarembó se convirtió en el primer centro de ASSE del interior en realizar un trasplante de córnea

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet y meteorólogos, para este martes 29 de setiembre

Pereira sí dijo que con el Partido Nacional compartían la visión de que se trata de un " hecho gravísimo " y sostuvo que el caso demuestra que el narcotráfico, "de alguna manera", está "metido en la política".

El edil Gonzalo Gómez en la conferencia de prensa de este lunes 28 de setiembre. Foto: Gastón Britos / FocoUy

Por esta razón, insistió en la necesidad de que el sistema político aprueba una ley de financiamiento de partidos que evite que "cualquier financiamiento narco sea posible de entrar".

¿Por qué no se ha logrado esto hasta ahora? Pereira dijo que fue "porque el Partido Nacional no quiso".

"Se construyó un proyecto de ley que tenía los votos del Partido Colorado y el Frente Amplio, que finalmente no quiso votar el Partido Nacional y, para llegar a un acuerdo global, se votó un proyecto de ley de menor categoría. A esta altura el Partido Nacional debe comprender la urgencia que tiene tratar con seriedad un proyecto y votarlo antes de la campaña electoral que viene", opinó.

Consultado sobre un eventual pedido de renuncia de Gómez, Pereira dijo que en eso no se iba a "meter", al menos "por ahora". "Es una cuestión del Partido Nacional. Pero calculo que cuando uno contrata asesores debería prever de verificar quiénes son. Le puede pasar al edil Gómez, pero eso tiene un costo".

También sostuvo que la "centralidad" del asunto no está en la ausencia de tareas que tenía asignadas Leiva como asesor —vínculo por el cual cobraba $52 mil nominales—, sino en que alguien vinculado al lavado de activos de la venta de drogas estuviera contratado como colaborador.

"La centralidad no está en si le daba tareas o no a un trabajador, que puede dárselas o no. Pienso que hay que darle, si usted le paga, tiene que exigirle. Pero, ¿quién lo va a controlar eso? El propio edil. Lo que es grave es que alguien vinculado al lavado de activos de venta de pasta base de cocaína estuviera de asesor de un edil", subrayó.

También cuestionó la versión de que el hijo, Lucio Leiva —que también estaba contratado como asesor del edil Gómez—, no se "alarmara" por la cantidad de dinero en efectivo que había en su casa. "Si veo cuatro millones de pesos arriba de una mesa de luz, a mí me alarma. Si tiene que denunciar o no, es otra cosa. Pero una cosa es no cometer una ilegalidad y otra cosa es legimitidad".

García: "El Frente Amplio no tiene autoridad política ni ética"

El pedido de explicaciones de Pereira —que horas antes también había solicitado el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio en un comunicado— motivó la respuesta de dirigentes nacionalistas, como el caso del senador Javier García, quien consideró que la coalición de izquierda "no tiene autoridad política ni ética para hacer emplazamientos" al Partido Nacional.

El FA no tiene autoridad política ni ética para hacer emplazamientos al @PNACIONAL Bastante tuvimos con su vice Sendic y con la camioneta Hyundai del presidente como para andar dando clases. Y menos para poner nota a los demás. Asumir la gravedad de la amenaza narco requiere unir… pic.twitter.com/Q1j3GK4LHB — Javier García (@JavierGarcia_Uy) September 28, 2026

"Asumir la gravedad de la amenaza narco requiere unir a las instituciones y no dividir en base de una pretendida superioridad moral", escribió.

En la misma línea se manifestó el senador Rodrigo Blás. "El Partido Nacional le da explicaciones a la ciudadanía, no al Frente Amplio", escribió.