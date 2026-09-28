Edil blanco Gonzalo Gómez asumió "error" de contratar a asesor que terminó condenado por lavado y dijo desconocer su "actividad ilícita"

El edil blanco Gonzalo Gómez , del sector Por la Patria, asumió el "error" de haber contratado a Pablo Leiva como asesor , que luego terminó condenado por lavado de activos del narcotráfico , en el marco de la " Operación Trazador ".

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" Asumo el error, obviamente, de haber contratado a esta persona a través de la confianza que deposité en Lucio Leiva que, entiendo que en buena fe, me recomienda a su padre ", dijo el representante en una conferencia de prensa desde la Junta Departamental de Montevideo.

Gómez había contratado a Pablo y Lucio Leiva como asesores . El primero fue condenado por lavado de activos y desvinculado una vez que se supo su participación en el blanqueo de capitales del narcotráfico. El segundo, que fue detenido en un principio pero luego liberado, renunció en las últimas horas.

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"Quiero ser categórico en esto: yo desconocía totalmente las actividad ilícitas que llevaba adelante en su fuero privado, en su actividad privada ", sostuvo Gómez en relación a Pablo Leiva.

El edil también señaló que "desconocía" que el hoy condenado "trabajaba en un cambio" y que esa era "la tarea que llevaba adelante de manera lícita y real".

Foto: Gastón Britos / FocoUy

"No me puedo hacer responsable ni asumir las responsabilidades de esta persona. Obviamente, asumo la responsabilidad del error de haberlo contratado y no haber sido precavido", agregó.

Descartó, por otra parte, que exista un "mérito" para que presente su renuncia a la banca.

"Entiendo que no hay mérito. Yo estoy asumiendo que me equivoqué", afirmó.

Gómez —que regresó de un viaje a China el sábado pasado— aclaró que Pablo Leiva no militaba en Por la Patria ni en el Partido Nacional.

"Quiero aclarar, que es muy importante y es parte de todas las especulaciones, (que) ni Jorge Gandini ni mi agrupación conocían a Pablo Leiva, más allá de que era el padre de Lucio Leiva", señaló el edil. Y agregó que tampoco conocían el "vínculo laboral formal" que los unía desde diciembre del año pasado.

La contratación de Pablo Leiva, entonces, fue una "decisión personal" de Gómez, tras la recomendación del hijo (Lucio).

¿Qué hacía Pablo Leiva como asesor del edil?

Gómez sostuvo que "en el momento" en el que estaba armando a su equipo "necesitaba una persona" que investigara en temas vinculados a la "representación". Es decir, a su rol como edil departamental.

Esto, según describió, incluía recibir insumos para luego elaborar "pedidos de informes" y otras "mociones" que surgen "a través del contacto con la ciudadanía".

Sin embargo, apuntó que la "mayoría de las tareas" terminaron "directo" en su WhatsApp.

Por esa tarea, Leiva cobraba $52 mil nominales.