Golpe al narcotráfico: tres condenados por lavado en "Operación Trazador", uno de ellos era colaborador de edil del Partido Nacional

La "Operación Trazador", desplegada por la Policía Nacional para neutralizar el ingreso y distribución a gran escala de estupefacientes en el mercado local, derivó este viernes en la condena de tres personas por lavado de activos luego de que llegaron a un acuerdo con la fiscalía de Estupefacientes.

El caso tuvo derivaciones políticas ya que uno de los tres condenados es el padre de un colaborador contratado en la Junta Departamental de Montevideo por el edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez, quien debió anunciar públicamente la cancelación de su vínculo laboral tras la sentencia penal.

El procedimiento judicial permitió la incautación de más de 260 kilos de pasta base —valuados en cerca de US$ 2.000.000 y equivalentes a tres millones de dosis—, además de vehículos de alta gama, armas de fuego, municiones para fusiles AK-47, $ 3.000.000 y US$ 42.000 en efectivo.

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Uno de los condenados es colaborador del edil nacionalista Gonzalo Gómez y padre de Lucio Leiva, un estrecho colaborador y amigo personal del legislador capitalino. Fue condenado por el delito de lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia, en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones, debiendo cumplir dos años y seis meses de penitenciaría.

Según el comunicado oficial de la Fiscalía y las declaraciones de las autoridades policiales, este miembro de la red participaba en la fase de "blanqueo" del dinero de la droga, convirtiendo el efectivo de pesos a dólares a través de diversas casas financieras.

Lucio Leiva también había sido arrestado en un primer momento en el marco del procedimiento policial pero posteriormente liberado sin formalización al no encontrarse evidencia en su contra.

Desde China, donde se encuentra en comisión oficial, el edil Gómez emitió una declaración pública para comunicar la desvinculación inmediata del colaborador condenado y dar explicaciones sobre la situación:

—Conozco a Lucio desde hace años. Es mi amigo, trabaja conmigo y es una persona de mi confianza. Fue liberado y no fue formalizado en esta causa. El padre se había incorporado a mi equipo hacía poco tiempo... Nunca tuve conocimiento ni sospeché que pudiera estar vinculado a hechos relacionados con otra actividad fuera de la Junta Departamental—, argumentó el representante nacionalista.

Gómez añadió que el episodio lo tomó "completamente por sorpresa", asumió la responsabilidad "por no haber sido suficientemente precavido al momento de incorporar" al implicado a su grupo de trabajo y pidió disculpas a las autoridades del Partido Nacional y a su agrupación por el perjuicio generado.

Las otras condenas del operativo

El expediente de la Operación Trazador se cerró con otras dos sentencias judiciales que terminaron en prisión efectiva.

El líder de la organización fue condenado a 6 años y 6 meses de cárcel por tráfico ilícito de estupefacientes (modalidad depósito y distribución agravada), tráfico interno de armas, receptación y lavado de activos mediante conversión y transferencia.

La pareja del líder recibió una pena de 3 años de penitenciaría como autora responsable de un delito de asistencia a las actividades del narcotráfico.

Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Carlos Negro, junto con la cúpula de la Policía Nacional encabezada por el director José Manuel Azambuya, valoró la operación como un "importante golpe" a la infraestructura económico-financiera del crimen organizado local.

Negro destacó el trabajo coordinado con la Fiscalía para concretar el decomiso de bienes e insumos de alto valor, señalando que en el último semestre las fuerzas de seguridad han incautado cerca de 700 kilos de sustancias ilegales en distintos puntos del país.