Lionel Scaloni rompió el silencio sobre su continuidad en la selección Argentina y en base al retiro de Messi

Lionel Scaloni , entrenador de la selección Argentina , en vísperas de una nueva fecha FIFA brindó una entrevista en donde rompió el silencio en base a su continuidad en el cargo , el papel de la Albiceleste en el Mundial 2026 y el retiro de Lionel Messi del equipo de nacional y su despedida.

En diálogo con el canal asiático MiGu , Scaloni señaló que "lo intentaremos, estemos nosotros o no" . Además, contó que le hubiese encantado dirigir a Messi cuando era más joven, se refirió al Mundial 2026 y habló sobre lo que viene: "A partir de ahora se abre un paréntesis , vamos a darle oportunidad a eso", dijo respecto a la irrupción de nuevos jugadores.

Si bien en ningún momento aseguró que iba a seguir , y hasta le restó importancia a la decisión, la manera en la que habló sobre el futuro de la celeste y blanca hace pensar que Scaloni continuará al mando.

"Realmente lo merecen, esa es nuestra intención en los partidos que vienen: darles la oportunidad a chicos que puedan sumarse a nuestra idea de juego . Ahora se abre un parentesis importante, lindo, una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta. Siempre digo que la edad no es sinónimo de nada, se quedarán o vendrán nuevos siempre y cuando rindan en sus equipos y nosotros consideremos que tengan que estar, pero nuestra primera intención es darle oportunidad a todo el mundo que pueda seguir jugando con nuestra camiseta", destacó el entrenador.

"Después de la Copa América 2024 yo también tuve un pensamiento de que iba a ser duro lo que se venía, porque después de ganar todo y faltando dos años para el Mundial, generaba cierta duda lo que venía. Y volver a aquello, sentir que se podía serguir compitiendo y la verdad, se podía”, explicó.

Lionel Scaloni sobre el Mundial 2026 y perder la final

"Cuando terminó la final, más allá de ganarla o perderla, no es por eso, a partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso. No digo repetir los títulos, a nivel de contagio del equipo, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo. No va a ser fácil repetir algo así. La gente se identificó con esta selección, que da miedo. Miedo en el buen sentido. Yo pienso que es difícil intentarlo, no digo que va a ser fácil. Como entrenador, como jefe de grupo hay que saber que va a ser difícil. Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. No es lo importante", mencionó Scaloni.

A dos meses de la derrota ante España, Scaloni hizo un breve análisis de la forma del plantel en Estados Unidos: "Al Mundial anterior llegamos mucho mejor, con el 95% de los jugadores normales, esta vez llegamos con lo justo. Experimenté otra faceta, no teníamos jugadores al 100 por 100, pero confiamos en ellos. Tomamos decisiones mucho más difíciles que en el anterior".

AFP

“Tuvimos que tomar decisiones relacionadas a lo que los queríamos a los chicos, que lo que nos decían era verdad, tener confianza en ellos. Confianza en gente que te dio todo en estos 8 años. Las personas son más importantes que el jugador de fútbol", enfatizó. En esa línea, aseguró: "Todos los que jugaron fue porque se lo ganaron. De cara a lo que viene vamos a intentar meter a jóvenes, porque realmente lo merecen".

Por otro lado, se refirió a la final ante España y resaltó: "Somos pueblos hermanos. No porque tres o cuatro salgan a decir cosas se debe empañar esto. Yo vivo allá y hasta hubo gente que quería que ganáramos nosotros. La gente salió a festejar un subcampeonato, un segundo puesto. Es un triunfo en sí mismo, ganamos todos con esto. Ojalá las próximas generaciones sigan así".

El retiro de Lionel Messi de la selección Argentina

Por último, habló sobre el fin de la historia de Lionel Messi en la selección Argentina y lo que será su despedida en esta fecha FIFA: "El Messi de 22, 23 años fue un futbolista único. Con nosotros también jugó bien, pero a mí me habría gustado tenerlo cuando era joven. Era único, es único. Se sintió cómodo con nosotros. Pusimos todo a disposición de lo que teníamos para que él y todos se sintieran cómodos".