Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL INTERNACIONAL

Rodrigo Bentancur es titular en el encuentro entre Tottenham y Aston Villa por la Premier League

El uruguayo Rodrigo Bentancur es titular en el Tottenham en el partido frente al Aston Villa por la fecha 5 de la Premier League

19 de septiembre de 2026 8:38 hs
Rodrigo Bentancur
AFP

El mediocampista uruguayo Rodrigo Bentancur es titular en el enfrentamiento entre el Tottenham y el Aston Villa, correspondiente a la fecha 5 de la Premier League, en el que el cuadro de Roberto De Zerbi busca su primer triunfo esta temporada. El partido comenzará a las 8:30 horas.

Seguí las estadísticas del partido:

Leonel Jaime cambió de agencia de representantes mientras concentra con Peñarol para enfrentar a Cerro por el Torneo Clausura

Ticketing, gastronomía para el Palacio y Academia Peñarol para internacionalizar la marca: mirá cómo el aurinegro busca modernizarse en diversas áreas

Las más leídas

Ignacio Ruglio se reunió con el presidente de River Plate argentino: Peñarol quiere comprar parte de la ficha de Leonel Jaime

Leonel Jaime cambió de agencia de representantes mientras concentra con Peñarol para enfrentar a Cerro por el Torneo Clausura

La vida actual de Edinson Cavani: alejado del fútbol, disfrutando en familia y sin club a la vista

Punto final para el diferendo entre Federico Valverde y Aurélién Tchouaméni en Real Madrid; firmaron la paz; mirá el video

Temas

rodrigo bentancur Tottenham Premier League

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos