El mediocampista uruguayo Rodrigo Bentancur es titular en el enfrentamiento entre el Tottenham y el Aston Villa, correspondiente a la fecha 5 de la Premier League, en el que el cuadro de Roberto De Zerbi busca su primer triunfo esta temporada. El partido comenzará a las 8:30 horas.
Rodrigo Bentancur es titular en el encuentro entre Tottenham y Aston Villa por la Premier League
El uruguayo Rodrigo Bentancur es titular en el Tottenham en el partido frente al Aston Villa por la fecha 5 de la Premier League