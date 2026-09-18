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Partido de baby fútbol se suspendió por tiroteo en Maroñas durante la noche del miércoles: niños quedaron conmocionados

Uno de los directivos contó que corrieron hacia la sede del club para resguardar a los menores de edad

18 de septiembre de 2026 21:19 hs
Club Parque Guaraní

Club Parque Guaraní

Foto: captura de pantalla de Telemundo de Canal 12

Un tiroteo en el barrio de Maroñas obligó a que suspendiera un partido de baby fútbol entre dos clubes de la zona durante la noche del miércoles. Uno de los dirigentes deportivos contó que corrieron hacia la sede para resguardar a los niños y que los menores quedaron conmocionados.

El hecho ocurrió sobre las 22:00 del miércoles en la cancha del Club Parque Guaraní, cuando al partido de una categoría le quedaba poco para terminar. De pronto "se sintieron unos disparos y unas corridas", contó el directivo Sergio Hernández. "El primer partido se suspendió faltando unos tres minutos y el segundo no se pudo disputar", contó Hernández sobre el encuentro de la otra categoría.

"En el momento lo primero que hicimos fue con los directivos del club, traerlos a todos para la sede, ya que estamos un poco apartados de la cancha", añadió en diálogo con Telemundo de Canal 12. Por otro lado "muchos padres decidieron agarrar a los niños y llevárselos", afirmó, al tiempo que luego se suspendió el partido que quedaba por disputar. "Había muchos niños shockeados", según el dirigente.

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Hernández contó que habitualmente los partidos se juegan los sábados y domingo, pero como el sábado pasado llovió, los encuentros quedaron en disputarse el miércoles. Entre semana estos partidos se juegan después de las 19:00 para que no interfiera con el trabajo de los padres que llevan a sus hijos, explicó el directivo. "Nosotros como club no hacemos prácticas más allá de las 20:00 y todo por el tema de la seguridad", acotó.

Los inconvenientes precipitaron una serie de contactos políticos y desembocaron en una reunión con autoridades policiales, según Hernández. Finalmente se montó un operativo para que el partido sí se pudiera jugar el jueves.

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