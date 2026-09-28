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El apoyo más especial a Diego Forlán: sus cuatro hijos entonaron el himno frente a la TV en la goleada de la selección uruguaya ante Corea del Sur

Con la camiseta número 10 y el apellido en sus espaldas, todos acompañaron a la distancia al entrenador celeste, mientras su esposa Paz Cardoso escribió un sentido mensaje

28 de septiembre de 2026 16:37 hs
Los cuatro hijos de Diego Forlán con la camiseta de la selección uruguaya viendo a su padre en el televisor en el partido ante Corea del Sur&nbsp;

Los cuatro hijos de Diego Forlán con la camiseta de la selección uruguaya viendo a su padre en el televisor en el partido ante Corea del Sur 

La contundente victoria de la selección uruguaya en Seúl de este lunes por 4-1 a Corea del Sur, no solo dejó conformes a los hinchas por el rendimiento deportivo en cancha, sino que también regaló un momento familiar repleto de emoción puertas adentro. Tras el triunfo celeste, Paz Cardoso, esposa de Diego Forlán, compartió una postal íntima a través de su cuenta de Instagram que rápidamente conmovió a sus seguidores y a los fanáticos del fútbol.

En la imagen compartida en redes sociales se aprecia a los cuatro hijos de la pareja -Martín (el mayor), Luz (la única niña), César y José- posando de espaldas y de frente al televisor mientras observaban a su padre en la transmisión oficial.

Cada uno llevaba puesta la camiseta de la selección uruguaya con el clásico número 10 y el apellido "Forlán" estampado en el dorsal, entonando con fervor el himno nacional uruguayo junto a las imágenes del entrenador.

Un emotivo mensaje de respaldo de Paz Cardoso

Acompañando la emotiva fotografía y con Diego Forlán de fondo, Paz Cardoso escribió unas sentidas palabras dedicadas al trabajo silencioso del director técnico de la selección uruguaya:

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"¿Orgullosos?… ¡LO SIGUIENTEEE! Hoy llegó la victoria y con ella, todos los elogios. Pero nuestro orgullo va mucho más allá de un resultado. Vemos cómo tu esfuerzo, constancia, compromiso, trabajo y amor son actitud de todos los días. Cómo en silencio y cuando nadie ve, tu humildad, sencillez y entrega es total. Sos, para todo aquel que tiene la suerte de conocerte, ejemplo dentro y fuera de la cancha", comenzó expresando la esposa del entrenador celeste.

En el cierre de su publicación, destacó el rol de Forlán como pilar del hogar: "GRACIAS por ser líder de una gran selección, pero, sobre todo, GRACIAS POR SER MI GRAN COMPAÑERO DE EQUIPO Y EL MEJOR LÍDER PARA NUESTRA FAMILIA. (Verlos cantar el himno contigo en pantalla es todo lo que está bien!!) Nuestra admiración y orgullo es total".

La publicación reflejó el sostén incondicional de su entorno en este desafío al frente del combinado nacional, mostrando la cara más humana de la victoria celeste.

Aquí se puede ver su posteo:

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