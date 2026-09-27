Sorteo del 5 de Oro EN VIVO: todos los resultados de este domingo 27 de setiembre

Este domingo 27 de setiembre se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de unos $ 102 millones, cifra equivalente a más de US$ 2,4 millones, según informó La Banca.

El Pozo de Oro alcanzó un total de $ 95.010.123 y resultó vacante , mientras que el Pozo de Plata alcanzó $ 1.328.285 y tampoco tuvo aciertos.

El Pozo Revancha , en tanto, sorteaba un total de $ 9.318.111 y tuvo un acierto , vendido en la agencia 90 de La Banca de Montevideo.

Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 23 de setiembre

Pozo millonario del 5 de Oro: este domingo reparte $ 102 millones, más de US$ 2,4 millones

Habitualmente, los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00 hrs y se pueden seguir a través del YouTube de La Banca, la transmisión de Canal 12 o la cobertura en vivo de El Observador.

Los pozos para el próximo sorteo ascienden a unos $ 115.500.000, de los cuales 107.4 millones de pesos corresponden al de Oros y 8.1 millones de pesos al Revancha.

Resultados del Pozo de Oro

18

31

44

41

33

Bolilla extra: 20

Resultados del Pozo Revancha

17

30

20

46

14

El pozo millonario se alcanzó luego del sorteo realizado el pasado miércoles, en el que el Pozo de Oro quedó vacante. En dicho sorteo, el Pozo de Oro era de $ 80.779.769 y no tuvo aciertos. Los números sorteados fueron 14, 16, 32, 40 y 46, mientras que la bolilla extra fue el 8.

El Pozo Revancha del miércoles, a diferencia del Oro, tuvo un ganador. La apuesta fue realizada a través de la web de La Banca y acertó los cinco números sorteados: 1, 20, 27, 29 y 42.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta. También se puede apostar vía SMS enviando un mensaje al 5577.

Asimismo, se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial de La Banca. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito o cuenta vinculada al servicio con el saldo necesario para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otra de las vías habituales para participar del juego.