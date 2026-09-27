Así son las Grutas del Palacio, el "portal" uruguayo a millones de años que sorprende al mundo

Las Grutas del Palacio son uno de los grandes atractivos turísticos de Flores y una parada diferente para quienes buscan descubrir paisajes naturales en el interior de Uruguay .

A poco más de 200 kilómetros de Montevideo , este "portal al pasado" permite caminar entre enormes columnas de arenisca rojiza, recorrer senderos y conocer un entorno que conserva millones de años de historia.

"¿Conocías las Grutas del Palacio? Una caverna con 55 millones de años en Trinidad, Flores", destacó el influencer de viajes Leo Mendez en Instagram.

La capilla de más de dos siglos: fue víctima de bombardeos, resistió inundaciones y hoy es refugio de un Cristo único en la región

La formación está compuesta por columnas de arenisca que sostienen una cubierta rocosa. El agua fue erosionando el terreno durante largos períodos y terminó de darle forma a este particular paisaje, en el que el visitante puede sumergirse durante una escapada de fin de semana.

Un paseo para descubrir el paisaje de Flores

Además de las Grutas del Palacio, el Geoparque Mundial UNESCO de poco más de 3600 kilómetros cuadrados reúne 14 geositios y 12 sitios de interés

Entre los lugares que forman parte de su extensión se encuentran la Localidad Rupestre de Chamangá, el Parque Bartolomé Hidalgo y El Arenal, donde aparecen diferentes testimonios de la historia natural de Uruguay. También hay formaciones graníticas, rocas volcánicas y otros paisajes vinculados con distintos momentos de la evolución del territorio.

Geoparque Grutas del Palacio Geoparque.uy

Las Grutas del Palacio son el sitio emblemático y fueron declaradas Monumento Natural dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La formación presenta cavernas de arenisca con minerales de hierro, sostenidas por alrededor de un centenar de estructuras con forma de columnas que resistieron la erosión.

Aunque las rocas fueron depositadas hace unos 70 millones de años, el endurecimiento producido por los óxidos de hierro ocurrió hace unos 55 millones de años. Cerca de las grutas también fueron encontrados restos de huevos de dinosaurios y nidos de insectos fósiles, hallazgos que aportaron información sobre distintos momentos de la historia.

Geoparque Mundial UNESCO Grutas del Palacio Geoparque.uy

El geoparque también conserva rastros de otros períodos mucho más antiguos. En el Parque Bartolomé Hidalgo pueden observarse piezas vinculadas con antiguos ambientes montañosos y condiciones climáticas glaciares de hace unos 290 millones de años, mientras que en las cercanías de El Arenal aparecen rocas volcánicas de unos 140 millones de años relacionadas con la separación continental y la formación del océano Atlántico Sur.

¿Cómo llegar a las Grutas del Palacio desde Montevideo?

Para llegar desde Montevideo, hay que tomar la Ruta 3 hasta el kilómetro 236 y continuar hasta el acceso a las Grutas del Palacio.