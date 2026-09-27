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Oficial | Arrancó la construcción de la planta desalinizadora más grande de Latinoamérica

El desarrollo a cargo de Cox Energy y Cox Water, utilizará tecnología de ósmosis inversa para transformar el recurso proveniente del mar en agua potable.

27 de septiembre de 2026 21:11 hs
Proyectosmexico.gob.mx
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México puso en marcha la construcción de la Planta Desalinizadora de Playas de Rosarito, obra que permitirá ampliar el abastecimiento de agua en Baja California mediante la producción de 2200 litros por segundo.

Emplazada junto a la Central Termoeléctrica Presidente Juárez, la estructura será la más grande de su tipo de Latinoamérica y utilizará tecnología de ósmosis inversa para transformar el recurso extraído del mar en potable.

"Vamos a brindar CERTEZA HÍDRICA POR MÁS DE 3 DÉCADAS. Hablamos de una capacidad de 2,200 litros por segundo que reducirá nuestra dependencia del Río Colorado y permitirá llevar agua a Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada", destacó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el acto de colocación de la primera piedra, junto al director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López.

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¿Cómo será la planta desalinizadora más grande de Latinoamérica?

La construcción de la Planta Desalinizadora de Playas de Rosarito demandará una inversión estimada de 12.861,4 millones de pesos mexicanos y ocupará una superficie cercana a las 20 hectáreas en un predio ubicado en las inmediaciones de la Central Termoeléctrica Presidente Juárez.

La adjudicación quedó en manos de Cox Energy y Cox Water, compañías que tendrán a su cargo la ejecución y operación de la instalación hasta 2029.

El diseño contempla una segunda etapa que elevaría el volumen de producción hasta los 4,4 metros cúbicos por segundo, además de un acueducto de 29 kilómetros para trasladar el líquido hacia los puntos de entrega del sistema administrado por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

La iniciativa también prevé infraestructura específica para el manejo del agua de rechazo generada durante el proceso de desalación. Para esta instancia se contempla el aprovechamiento de instalaciones existentes en el complejo termoeléctrico ubicado junto al predio.

"Hoy es un día histórico para nuestro estado. A partir de hoy inicia la seguridad y la soberanía hídrica de Baja California", repasó la mandataria local en redes sociales.

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