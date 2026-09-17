China planta bandera y manda vagones cero kilómetro a Sudamérica

En la antesala del inicio de la cosecha 2026, Argentina recibió en marzo 45 nuevos vagones cero kilómetros chinos capaces de cargar de 55 toneladas cada uno.

El envío correspondiente al acuerdo entre las firmas Belgrano Cargas , CMEC y compañías del sector agropecuario, entre ellas ACA , Cofco y Viterra , apunta a reforzar el transporte ferroviario de granos y mejorar la logística de una de las principales actividades exportadoras del país.

"Para este esquema de colaboración público-privada, la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA), que tiene anticipó de fletes por USD 5.715.000 que posibilitaron que BCYL/TAC le comprara esta nueva tanda de vagones a la firma china CMEC para la línea de trocha angosta", precisó T renes Argentinos Cargas a través de un comunicado.

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La UAA cuenta con plantas de acopio integradas al ferrocarril en las provincias de Salta , Chaco , Santiago del Estero y Santa Fe . De esta manera, las incorporaciones optimizarán las cargas ferroviarias con destino a los puertos.

"El acuerdo garantiza continuidad operativa y contractual con la UAA, incluso ante eventuales cambios de propiedad o gestión”, sumaron por su parte desde la cooperativa agropecuaria.

¿Cómo son los nuevos vagones que China mandó a Sudamérica?

Cada uno de los 45 vagones enviados por China a la Argentina tiene una capacidad de 55 toneladas y, junto con los 45 recibidos con anterioridad, elevarán la capacidad de carga total a 4950 toneladas.

Con el objetivo de potenciar el transporte de productos agroindustriales a través del Ferrocarril Belgrano, se trata de la mayor incorporación de este tipo de material rodante desde 2015.

La compra se financió mediante un acuerdo de prepago entre TAC y los exportadores de granos Cofco International, Viterra y la ACA. El entendimiento garantizó el pago anticipado de 22 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 20,6 millones de euros, para financiar la adquisición.

La línea Belgrano absorbe parte del centro y norte productivo de la Argentina y conecta zonas agrícolas de provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy con los puertos del área del Gran Rosario.

Hoy en una instancia expansiva, la Bolsa de Comercio de Rosario proyectó una producción inédita en la región de 160 millones de toneladas de granos, un salto de 21,2 millones de toneladas versus los 138,8 millones del último ciclo.