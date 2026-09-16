Al-Diriyah, el club en el que juega Darwin Núñez, confirmó que fue convocado por Diego Forlán a la selección uruguaya y jugará los tres partidos de fecha FIFA

Al-Diriyah de Arabia Saudita confirmó oficialmente este miércoles que el delantero Darwin Núñez fue convocado por el entrenador Diego Forlán para integrar la selección uruguaya en la próxima ventana de partidos internacionales de la fecha FIFA.

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El atacante ya figuraba en la lista de reservados enviada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y ahora se ratificó su presencia para la triple fecha de compromisos que el seleccionado disputará entre setiembre y octubre.

No obstante ello, como informó este martes Referí, el futbolista llegará con poca actividad, ya que la Saudi Pro League entró en un impasse hasta el próximo 9 de octubre.

La selección uruguaya afrontará una exigente gira por el continente asiático con tres encuentros programados y en ellos estará Darwin Núñez.

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El primer desafío de la celeste será el jueves 24 de setiembre a la hora 7:05 de Uruguay, cuando se mida ante el seleccionado de Japón.

Posteriormente, el equipo dirigido por Diego Forlán chocará contra Corea del Sur el lunes 28 de setiembre a partir de las 8.

La actividad para el conjunto uruguayo en esta ventana de la fecha FIFA finalizará en los primeros días del mes siguiente.

El último compromiso será el martes 6 de octubre a la hora 10.30 frente al seleccionado de India.

Con esta confirmación por parte del conjunto árabe, Darwin Núñez se encamina a liderar el ataque uruguayo en esta serie de amistosos continentales.

Para Forlán, la presencia del goleador resulta clave para comenzar a consolidar la idea de juego del equipo, ajustar el funcionamiento colectivo y probar variantes tácticas de cara a las competencias oficiales que se avizoran en el horizonte.

Así lo confirmó Al-Diriyah con un mensaje de buena suerte; "Good Luck, Darwin", escribieron en inglés: