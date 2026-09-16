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Dos mujeres murieron este miércoles en accidentes de tránsito: una en Colonia y otra en Canelones

El primero de los incidentes fue cerca de un camino vecinal, mientras que el segundo fue en la intersección de dos rutas

16 de septiembre de 2026 17:11 hs
Accidente de tránsito en Colonia

Accidente de tránsito en Colonia

Foto: Policía Caminera

Dos mujeres murieron en accidentes de tránsito distintos este miércoles en Uruguay, la primera de ellas fue en Colonia mientras que la segunda se accidentó en Canelones.

El primer incidente ocurrió cerca de las 10:00, en el Camino Paso Molles próximo a Ruta 50. Allí chocaron de frente una camioneta y un auto, como consecuencia murió la conductora de este último vehículo. Policía Caminera concurrió al lugar por la proximidad a la citada Ruta Nacional, debido a que la jurisdicción es departamental en primera instancia.

Tres horas después, en Canelones, ocurrió otro accidente mortal. En este caso, un auto que circulaba de oeste a este por la Ruta 11 chocó contra un segundo auto que transitaba por la Ruta 86 de sur a norte e intentó cruzar la primer ruta.

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La conductora de este último vehículo murió en el lugar a raíz de las lesiones recibidas.

En la madrugada del lunes 7 de setiembre, dos personas de nacionalidad cubana murieron tras un siniestro de tránsito entre una moto y un auto en el kilómetro 15 de la Ruta 1, a la altura de los accesos a Montevideo.

El hecho ocurrió minutos antes de las 06:00. El automóvil circulaba por la mencionada carretera de este a oeste, mientras que la moto se desplazaba por un camino vecinal y pretendía ingresar a la ruta cuando fue impactada por el auto. El conductor de 40 años y su acompañante de 23, murieron en el lugar.

El automóvil, en tanto, era conducido por un hombre de 25 años que resultó ileso y cuya espirometría arrojó resultado negativo.

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