Dos mujeres murieron este miércoles en accidentes de tránsito: una en Colonia y otra en Canelones

Dos mujeres murieron en accidentes de tránsito distintos este miércoles en Uruguay , la primera de ellas fue en Colonia mientras que la segunda se accidentó en Canelones .

El primer incidente ocurrió cerca de las 10:00 , en el Camino Paso Molles próximo a Ruta 50 . Allí chocaron de frente una camioneta y un auto , como consecuencia murió la conductora de este último vehículo . Policía Caminera concurrió al lugar por la proximidad a la citada Ruta Nacional, debido a que la jurisdicción es departamental en primera instancia.

Tres horas después, en Canelones , ocurrió otro accidente mortal . En este caso, un auto que circulaba de oeste a este por la Ruta 11 chocó contra un segundo auto que transitaba por la Ruta 86 de sur a norte e intentó cruzar la primer ruta.

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La conductora de este último vehículo murió en el lugar a raíz de las lesiones recibidas.

En la madrugada del lunes 7 de setiembre, dos personas de nacionalidad cubana murieron tras un siniestro de tránsito entre una moto y un auto en el kilómetro 15 de la Ruta 1, a la altura de los accesos a Montevideo.

El hecho ocurrió minutos antes de las 06:00. El automóvil circulaba por la mencionada carretera de este a oeste, mientras que la moto se desplazaba por un camino vecinal y pretendía ingresar a la ruta cuando fue impactada por el auto. El conductor de 40 años y su acompañante de 23, murieron en el lugar.

El automóvil, en tanto, era conducido por un hombre de 25 años que resultó ileso y cuya espirometría arrojó resultado negativo.