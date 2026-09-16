"Uruguay tiene posición fija, las Malvinas son argentinas": Orsi negó un planteo de Reino Unido para conectar con las islas

El presidente de la República, Yamandú Orsi , negó de forma tajante que Reino Unido haya realizado un planteo al gobierno uruguayo para establecer un cable entre las Islas Malvinas y Uruguay y reafirmó la posición histórica del país respecto a la soberanía argentina sobre las islas.

“Jamás. Nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo. No se hizo ninguna consideración porque nunca hubo nada” , respondió Orsi este miércoles durante una rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro desde la Expo Rural del Prado 2026 .

El mandatario fue consultado específicamente por versiones que circularon en las últimas horas sobre un supuesto planteo formal de Reino Unido para establecer una conexión mediante un cable entre las islas y territorio uruguayo.

Un departamento de Uruguay reguló monopatines y otros vehículos eléctricos: casco obligatorio, límite de 25 km/h y seguro contra terceros

El nuevo paso de BYD en Uruguay: un camión eléctrico para conquistar el reparto urbano

Orsi descartó que haya existido cualquier negociación de esas características y explicó que sí hay una empresa estadounidense trabajando en un proyecto, pero que no contempla a Malvinas como punto de enlace. "Es una noticia falsa" , sentenció el mandatario.

Ante la consulta de si, entonces, se trataba de una información falsa, Orsi reafirmó la posición de Uruguay sobre la disputa de soberanía. “Uruguay tiene posición fija, Malvinas son argentinas”, afirmó. Y agregó: “Es histórica la posición del Uruguay y nos mantenemos”.

“Hay que tener mucho cuidado de dar manija acá adentro”

El presidente también fue consultado sobre si, dada esa posición histórica, quedaría descartada una eventual negociación con Reino Unido para concretar una conexión de esas características.

Orsi diferenció las relaciones diplomáticas que Uruguay mantiene con el gobierno británico de la posición del país respecto a las Malvinas. “Nosotros tenemos buenas relaciones con todos los países, pero este tema de un cable o de fibra es un error, por decirlo de alguna manera, y hay que tener mucho cuidado de dar manija acá adentro”, sostuvo.

Es falso, lo del cable submarino entre Malvinas y Uruguay, dijo el presidente Orsi en el Prado. Acá también compartimos rueda completa de Prensa. pic.twitter.com/iGKQiWheUT — leo sarro press (@leosarro) September 16, 2026

Sobre competitividad, puerto, economía y el impacto de la sequía

Durante su recorrida por la Expo Prado, Orsi también mantuvo contactos con representantes del sector agropecuario acompañado por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.

Según explicó el presidente, durante las conversaciones aparecieron asuntos relacionados con la ganadería, en particular con el sector ovino, además de otros temas vinculados con la situación económica del país.

Orsi confirmó que entre los asuntos planteados estuvieron la competitividad y la situación del puerto. Consultado sobre si compartía la preocupación de los sectores productivos, respondió: “Por supuesto, estamos en eso”.

El mandatario también se refirió a los últimos datos de actividad económica y sostuvo que la contracción interanual de 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) era un resultado que el gobierno consideraba previsible.

Orsi vinculó el dato principalmente con el desempeño del sector agropecuario. “Las cifras últimas que llegaron, el 0,5 % de PIB por debajo, que era previsible, fundamentalmente afectado por la actividad productiva”, señaló.

El presidente apuntó particularmente al impacto que tuvo “el tema de la sequía” sobre la ganadería y el agro.

Los planes del gobierno para extender el riego

Otro de los temas abordados fue la estrategia del gobierno para ampliar el riego en el sector productivo.

Orsi sostuvo que el principal desafío es generar proyectos multiprediales, de forma que el acceso al agua no quede restringido únicamente a productores que tienen capacidad para realizar inversiones individualmente.

“Lo novedoso es que hay que buscar la forma de que sea multipredial, porque los que individualmente resuelven hacerlo y tienen posibilidades lo hacen. Uruguay riega”, señaló, y agregó: “El tema es cómo lo hacés de forma que todos se vean beneficiados, porque hay algunos que tienen acceso al agua, otros que no tienen forma”.

El mandatario adelantó que habrá experiencias piloto en diferentes zonas y mencionó proyectos en Soriano y Florida, este último relacionado con la lechería.

“La idea es que después se expanda. Vamos a ver. O sea, es tomar el ejemplo de lo que se hace en el arroz a otra escala en el resto de los cultivos”, explicó

Los ejes que Orsi llevará a la ONU

Orsi también adelantó algunos de los asuntos que abordará durante su próximo viaje a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

El presidente señaló que tendrá una actividad relacionada con inteligencia artificial y una reunión de Urupabol junto con los presidentes de Bolivia y Paraguay.

Sobre el discurso que pronunciará ante la ONU, indicó que está “casi” terminado y mencionó algunos de sus principales ejes: “la solución pacífica de las controversias”, la defensa de las libertades y los regímenes democráticos. “El multilateralismo como bandera para nosotros ineludible, es una necesidad para Uruguay”, afirmó.

Viajes a India y Japón

El mandatario confirmó además que India y Japón están entre los destinos previstos para sus viajes oficiales de 2027. “El año próximo tenemos algunos destinos fijados, Japón e India por lo menos”, dijo.

Orsi destacó especialmente la decisión de India de instalar una embajada en Uruguay. “Yo creo que la señal que da la India de poner una embajada en Uruguay, creo que es una señal fuerte, contundente”, sostuvo.