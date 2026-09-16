El rincón turístico argentino con un "Portal de Acceso" donde flamea la bandera de Uruguay

Ubicada en el noreste de Entre Ríos , Chajarí se configura como una de las localidades argentinas que ofrece una alternativa para quienes buscan combinar termas, naturaleza y actividades al aire libre.

Cercana al lago de Salto Grande y con un perfil ligado a la citricultura y la actividad forestal, la ciudad cuenta también con una propuesta turística que incluye espacios históricos, gastronomía y recorridos vinculados con la producción local.

A solo 40 kilómetros de la frontera, uno de los sitios que identifica a Chajarí es el "Portal de Acceso": el Club de Leones fue el impulsor de este proyecto, que comenzó a transformar el ingreso a la ciudad en 1985, cuando fue inaugurado.

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La construcción forma un arco sobre la calle de ingreso y se apoya en uno de sus laterales sobre un edificio donde funciona la Oficina de Informes Turísticos. Completan el conjunto los mástiles con las banderas de Uruguay y de cada una de las naciones linderas, además de los escudos de la ciudad y del Club de Leones .

¿Cómo es Chajarí, el rincón turístico donde flamea la bandera de Uruguay en su puerta de ingreso?

Parque Termal "Daniel Pedro Tisocco"

Uno de los principales atractivos de Chajarí es el Complejo Termal Daniel Tisocco, ubicado sobre la Ruta Nacional 14. El predio tiene 42 hectáreas y reúne piscinas termales, espacios verdes, servicios de spa y una reserva natural con senderos, miradores y un centro de interpretación. Las instalaciones ofrecen alternativas tanto para quienes buscan descansar como para quienes viajan en familia.

Otra opción reviste en el lago de Salto Grande, donde hay un camping y espacios para disfrutar del entorno natural. La zona permite realizar actividades náuticas y pesca deportiva, además de pasar el día junto al agua.

Iglesia Santa Rosa de Lima, Chajarí

El recorrido por la ciudad puede incluir la estación del ferrocarril, el Museo Regional Camila Quiroga, la Iglesia Santa Rosa de Lima, la Plaza Urquiza y distintos monumentos y paseos. Estos espacios permiten conocer parte de la historia de Chajarí y su evolución como localidad del noreste entrerriano.

El turismo rural suma otra alternativa, con visitas a chacras, viveros de citrus y plantas nativas y granjas abiertas al público. La producción citrícola también aparece en la gastronomía local, junto con otros productos regionales como los salames, que forman parte de la identidad de la ciudad.

La ubicación de Chajarí permite además organizar recorridos por localidades cercanas. Villa del Rosario está a unos 14 kilómetros, Santa Ana a 20, Federación a 54 y Concordia a 85 kilómetros. Para los viajeros que llegan desde Uruguay, estos destinos pueden incorporarse a un itinerario por el corredor del lago de Salto Grande.

Con información de www.turismoentrerios.com