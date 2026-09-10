La boutique de estilo inglés de Montevideo: rodeada de jardines, hospedó al rey Carlos III

En el barrio Carrasco de Montevideo funcionó durante más de dos décadas un hotel boutique de estilo clásico que recibió a presidentes, artistas y figuras internacionales. Entre sus huéspedes estuvo el entonces príncipe Carlos de Gales , actual rey Carlos III del Reino Unido , quien se alojó allí durante su visita a Uruguay en marzo de 1999.

El establecimiento era el Belmont House , ubicado sobre la avenida Rivera, en pleno Carrasco. El hotel fue concebido con una arquitectura inspirada en las pequeñas propiedades de lujo europeas y se destacó por sus jardines, sus ambientes de dimensiones reducidas y una decoración basada en muebles de época y obras de arte.

La visita de Carlos se produjo en el marco de una gira por el Río de la Plata . El entonces embajador uruguayo en Reino Unido , Agustín Espinosa , explicó que la presencia del príncipe en Montevideo respondió también a una cuestión diplomática vinculada con las relaciones entre Argentina y el Reino Unido . "Es así como en marzo del 99 llegó a Montevideo el príncipe de Gales, primero a Montevideo y luego a Buenos Aires", recordó.

El Belmont House había sido proyectado a comienzos de la década de 1990 y abrió sus puertas en una Montevideo que todavía tenía una oferta reducida de hoteles de lujo. Su propietario, el coleccionista de arte Alfredo Folle Algorta , buscó recrear el estilo de los establecimientos pequeños y exclusivos de Inglaterra , con mobiliario antiguo, piezas artísticas y una ambientación residencial.

El proyecto aprovechó una antigua vivienda ubicada en un terreno de unos 3600 metros cuadrados, en la esquina de avenida Rivera y Sanlúcar. El estudio de los arquitectos Carlos Ponce de León y Adolfo F. Pozzi Güelfi incorporó parte de la construcción original y amplió el inmueble hacia el este y el sur. El resultado fue un edificio de dos plantas con habitaciones y suites vinculadas visualmente con los espacios verdes.

Interior del Belmont House de Carrasco donde se alojó Carlos III

El hotel contaba con 24 habitaciones, cuatro suites, espacios para reuniones, un living, bar, piscina y el restaurante Allegro. El diseño priorizaba los jardines y las vistas al exterior: cada habitación tenía conexión visual con áreas verdes y el edificio adoptaba una disposición en forma de "L" para integrar el paisaje al interior.

Cuando Carlos llegó a Montevideo, el alojamiento fue preparado para responder a las necesidades de su comitiva, en especial tres pedidos concretos: convertir una suite en una cocina para su chef personal, retirar el televisor y el frigobar de su habitación y utilizar sábanas confeccionadas íntegramente en algodón.

El príncipe permaneció allí durante su estadía y también organizó en una de sus suites un almuerzo íntimo con integrantes de su comitiva antes de abandonar Uruguay. Durante esos días visitó el Instituto Anglo, participó de la inauguración de una planta industrial, estuvo en la Escuela 154 y compartió una práctica con la selección uruguaya en el Estadio Centenario.

El Belmont House también había recibido a otras personalidades internacionales. Fidel Castro se hospedó en 1995, mientras que Luciano Pavarotti lo hizo en 1996. El expresidente francés Jacques Chirac fue otro de sus huéspedes destacados en 1999.

El hotel cerró definitivamente en 2019. Ese año, el edificio fue vendido en un remate extrajudicial por US$ 3,3 millones, después de haber funcionado durante más de dos décadas como uno de los establecimientos boutique más reconocidos de Carrasco.