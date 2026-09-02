Comenzó la construcción del edificio más alto de América Latina

La Torre Rise avanza en la ciudad mexicana de Monterrey , y se encamina a convertirse en el edificio más alto de América Latina . El rascacielos, ubicado en la colonia Obispado, alcanzará una altura proyectada de 484 metros y contará con 96 pisos, de acuerdo con la información publicada por sus desarrolladores.

Los trabajos preliminares comenzaron en 2023 y la estructura ya superó en agosto los 300 metros de altura. El proyecto prevé finalizar entre fines de 2026 y comienzos de 2027, pese a que el cronograma original apuntaba a completar la obra antes del Mundial de Fútbol de la FIFA .

El proyecto contempla 408,1 metros hasta el nivel de ocupación y otros 76 metros correspondientes a la aguja arquitectónica que completará los 484 metros de altura total. La distribución incluye 35 niveles de oficinas, 22 de departamentos, diez de hotel y cuatro destinados a comercios. También tendrá cinco niveles subterráneos.

La torre incorporará más de 4300 metros cuadrados de áreas verdes y unos 8000 metros cuadrados destinados a amenidades. Entre los espacios previstos aparecen un mirador de tres niveles denominado SkyDeck 360°, una piscina cubierta, jacuzzi, áreas de trabajo compartido, gimnasio, zonas de juegos y sectores gastronómicos.

El diseño arquitectónico está a cargo de Bernardo Pozas y Esteban Ramos, mientras que Ancore Group figura como desarrollador general del proyecto. Nest participa en el desarrollo y comercialización de las unidades residenciales, y Alora en el sector hotelero.

La obra también incorpora materiales destinados a responder a las exigencias de una estructura de estas dimensiones. Cemex informó que suministra una combinación de productos de concreto Vertua de menor huella de carbono para la construcción de Rise.

"Nos sentimos honrados de trabajar en un proyecto que establecerá el nuevo estándar para la construcción sostenible de rascacielos en América Latina”, señaló el presidente de Cemex México, Ricardo Naya.

El desarrollo cuenta además con certificaciones vinculadas con sustentabilidad, eficiencia energética, recursos y bienestar, entre ellas LEED, WELL, Green Globes y Building EQ, de acuerdo con la información difundida por el proyecto.

La infraestructura urbana de los alrededores también se está adaptando al nuevo complejo. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, supervisó en febrero el avance de un puente peatonal que conectará la zona de Torre Rise con Obispado y permitirá vincular el sector con la futura Línea 4 del Metro. En mayo, el mandatario informó que esa obra registraba un avance estimado del 75%.

"La función es conectar Morones, todo el Distrito Médico que tenemos aquí en Morones con la Torre Rise que va a ser la torre más alta de América Latina y que la gente pueda llegar fácil a la estación Rise aquí al lado del Obispado y usar el Metro", explicó.

Una vez terminada, la Torre Rise quedará como el segundo edificio más alto del continente americano, detrás del One World Trade Center de Nueva York, y superará a la Gran Torre Santiago de Chile.