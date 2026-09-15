A orillas del río Uruguay, fue pionero de la inmigración judía y buscó ser el mejor pueblo del mundo

Ubicado en el departamento Colón , en la provincia argentina de Entre Ríos , Ubajay asoma como una localidad cercana al río Uruguay y al Parque Nacional El Palma r, configurada hoy como uno de los principales atractivos naturales de la región. El pueblo se encuentra sobre el kilómetro 205 de la autovía José Gervasio Artigas y funciona como uno de los accesos al área protegida, situada a unos 6 kilómetros.

Conocida como el "Corazón del Palmar" , conserva parte de la arquitectura y la historia vinculadas con sus primeros pobladores. Sus orígenes se remontan a comienzos del siglo XX, cuando la zona recibió familias de inmigrantes judíos que se instalaron en colonias agrícolas impulsadas por la Jewish Colonization Association.

El nombre Ubajay proviene del guaraní y hace referencia a un árbol frutal autóctono, el Hexachlamys edulis, que crece en la región. La estación ferroviaria inaugurada el 5 de enero de 1915 también tuvo un papel central en la conformación de la localidad y es actualmente uno de los espacios históricos que pueden visitarse.

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Está a orillas del río Uruguay, se lo conoce como el "Caribe" de la región y tiene menos de 2000 habitantes

Uno de los principales puntos para conocer de Ubajay es el Museo Histórico Alcides Coulleri , ubicado en la antigua estación del ferrocarril. El edificio conserva su estructura original y alberga salas dedicadas a la historia de la comunidad local, la inmigración judía y la influencia que tuvo El Palmar en el desarrollo de la zona.

A pocos kilómetros se encuentra el Parque Nacional El Palmar, que conserva más de 8200 hectáreas de ambientes naturales, con extensos palmares de yatay, pastizales, selvas en galería, humedales y sectores vinculados al río Uruguay. El área también cuenta con sitios históricos y arqueológicos relacionados con antiguas ocupaciones, la actividad jesuítica y establecimientos rurales posteriores.

Dentro del parque es posible realizar distintos recorridos. Entre ellos se encuentra el Sendero Histórico, de un kilómetro, que permite observar vestigios de una antigua capilla, un cementerio, viviendas y hornos utilizados para la producción de cal. También está el Sendero Casco de Estancia, de 400 metros, que atraviesa edificios y jardines vinculados con la antigua vida rural del lugar.

Otra alternativa es recorrer el Sendero de la Vía, que aprovecha el antiguo trazado ferroviario, o realizar el trayecto entre Ubajay y El Palmar en bicicleta o a pie. La localidad también ofrece propuestas gastronómicas con productos elaborados a partir del fruto del yatay y otros ingredientes autóctonos.

Para completar la visita, el Refugio de Vida Silvestre La Aurora del Palmar se encuentra en las cercanías y propone actividades relacionadas con la conservación, la educación ambiental y el contacto con los ambientes naturales de la zona.

¿Cómo llegar a Ubajay?

Para llegar a Ubajay desde Montevideo en auto, una de las opciones es cruzar a Argentina por el Puente Internacional General Artigas, que une Paysandú con Colón. Desde allí se debe continuar por la Ruta Nacional 14 en dirección norte, ubicada en el kilómetro 205 de esa autovía.

Otra alternativa es ingresar por el paso fronterizo de Salto Grande, entre Salto y Concordia, y luego tomar la Ruta Nacional 14 hacia el sur.