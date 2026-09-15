Presidente de la ARU defendió "stand" de las islas Malvinas en la Expo Prado y dijo que Argentina plantea su disconformidad "todos los años"

El stand de las islas Malvinas/Falkland en la Expo Prado volvió a generar cuestionamientos desde Argentina y el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, defendió la decisión de mantener el espacio dentro de la exposición: "El stand de las islas en el Prado tiene años y, más de una vez, siempre la Embajada Argentina presenta la nota al presidente de la Rural", señaló Ferber, consignado por el comunicador Leo Sarro.

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Según explicó Ferber, la institución es "sensible" a la situación argentina, pero diferenció la actividad del stand de cualquier utilización política o "proselitista" dentro de la exposición: "Nosotros le damos un stand al Reino Unido, que no tiene actividad proselitista. Lo mismo que no le daríamos a ningún partido político, no le damos a nadie que haga actividad de ese tipo. Nosotros le damos un stand al Reino Unido. El Estado uruguayo tiene relaciones con Reino Unido y maneja las condiciones con Reino Unido. Nosotros no somos quiénes para decirle al Reino Unido qué pueda hacer y qué no mientras se mantenga dentro de nuestras reglas, que son comerciales”, agregó.

Consultado sobre si la Embajada de Argentina presentó nuevamente una nota por la presencia del stand, Ferber respondió que se trata de una situación habitual: "Todos los años el embajador argentino viene, intercambiamos, deja firmemente la posición establecida. Nosotros le damos nuestro punto de vista y le damos las garantías de que se va a manejar en los carriles que nosotros determinamos y que se va a manejar así. También lo hacemos con Reino Unido", señaló el presidente de la ARU.

Competitividad y la situación cambiaria Ferber también se refirió a la reunión que mantuvo con autoridades del gobierno este martes en la tarde, entre ellas, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y destacó que la competitividad fue uno de los principales temas abordados.