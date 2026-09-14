Vicecanciller Csukasi señaló que la queja de la Embajada de Argentina sobre el stand de islas Malvinas en Prado es "de todos los años" y admitió que pedido de Cancillería a legisladores fue un "error"

La vicecanciller Valeria Csukasi explicó que hubo "una confusión" en torno a una comunicación de la Embajada de Argentina que pedía que los legisladores uruguayos no pasaron por el stand de las islas Malvinas /Falkland en el Pabellón Británico de la Expo Prado.

Según Csukasi, esta es una "gestión" que "hace todos los años" la Embajada de Argentina y "no es novedosa". Esta gestión, agregó Csukasi -consignada por Telemundo (Canal 12), fue enviada "por error" al Parlamento y corregida "en seguida".

"Por error se envió al Parlamento (...) salió anexado a una comunicación interna que no debería haber llegado a ellos. En seguida el ministro tomó conocimiento de eso y dio marcha atrás con la instrucción que se había dado. Pueden hacer lo que quieran los legisladores, obviamente, separación de poderes en este país ", afirmó.

Tras dichos de Csukasi sobre eventual detención de Netanyahu, Orsi dijo que hablar sobre lo que no existe está "de más" y que hay que "evitar cualquier opinión"

Consultada sobre la posición de Cancillería frente al episodio, Csukasi aseguró que Uruguay mantiene su postura histórica respecto de las islas Malvinas/Falkland: "Uruguay tiene una posición histórica de reconocimiento a las Malvinas y eso no cambia. No cambia tampoco por la presencia o no en eventos como este", afirmó la vicecanciller.

Bordaberry cuestionó la actuación de Cancillería

El senador colorado Pedro Bordaberry cuestionó tanto el planteo realizado por la Embajada de Argentina como la decisión de Cancillería de trasladar esa comunicación a los legisladores.

"Que la Embajada Argentina le mande una nota a la Cancillería diciendo que le sugiera a los legisladores uruguayos orientales a dónde podemos ir y con quién podemos hablar es de una gravedad inusitada ese hecho", sostuvo en declaraciones compartidas por Telemundo (Canal 12).

El senador consideró que la situación fue aún más grave porque la comunicación terminó siendo enviada a los legisladores. "Peor todavía que la Cancillería lo mande a los legisladores sugiriendo que si vamos al Prado no vayamos a entrevistarnos con determinadas personas. Aceptar esa injerencia de un país sobre los legisladores que representamos al pueblo oriental es de una gravedad tremenda", afirmó.

Bordaberry también cuestionó que la Cancillería haya considerado que el envío de la comunicación al Parlamento fue un error: "La subsecretaria dice que fue un error habérnoslo trasladado. Lo que es un error es no haberle protestado a la Argentina esa sugerencia".

"Nosotros los uruguayos, con todo respeto hacia nuestros hermanos argentinos, no aceptamos ninguna sugerencia, ni ninguna imposición, ni ningún pedido, ni ninguna instrucción de con quién nos podemos reunir o no", afirmó.