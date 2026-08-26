"Habló el presidente de la República": Lubetkin evitó referirse a declaraciones de Csukasi sobre Netanyhau y negó "tensiones" en Cancillería

El canciller de la República, Mario Lubetkin , evitó referirse a los comentarios de la vicecanciller Valeria Csukasi y negó que exista algún tipo de "escenario de tensionamiento" en Cancillería , luego de que la número dos de la cartera declarara que Uruguay debería actuar sobre la orden de la Corte Penal Internacional (CPI) en el hipotético caso de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , visitara el país.

" Todo lo que se tenía que hablar sobre el tema, ya se ha hablado ", dijo Lubetkin en rueda de prensa este miércoles.

Este martes, tras la conmemoración de la Declaratoria de la Independencia en Florida, el presidente Yamandú Orsi dijo en rueda de prensa que en política exterior se debía "combinar lo deseable con lo conveniente" para obtener las "declaraciones correctas" y que estaba "de más" hablar sobre "lo que ni siquiera existe" .

Cosse dijo que es "innegable" que hay "descontento" con el gobierno y que en algunos temas internacionales "falta información" de Cancillería

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" Con algo que no es un hecho... Hay que evitar cualquier opinión ", dijo el mandatario.

Consultado sobre si coincidía con el presidente, Lubetkin respondió: "Cómo voy a opinar en forma diferente a lo que dice el presidente de la República. Habló el presidente de la República, no soy comentarista".

El canciller dijo que es "inexistente" que haya un "escenario de tensionamiento en Cancillería" y dijo que con Csukasi trabaja "estupendamente" y en "cooperación".

Sin embargo, consultado nuevamente sobre posibles tensiones, respondió: "Son las tensiones diarias del trabajo con los colegas, lo tenemos en todos lados. No le demos más dimensión".

Csukasi dijo este martes, en una de las actividades a la que asistió por el Día del Comité de Base del Frente Amplio, que tras el episodio generado por sus declaraciones sobre Netanyahu había vivido "momentos bastante solitarios", según consignó El País.

Lubetkin, en tanto, dijo que a él eso no se lo había comentado. "A mí no me lo dijo", respondió.

Las declaraciones de la vicecanciller sobre la remota e hipotética visita de Netanyahu a Uruguay motivaron un reclamo verbal por parte de la Embajada de Israel, algo que había informado El País días atrás y que Lubetkin confirmó este miércoles.

"Hubo solamente un intercambio con altos funcionarios de Cancillería, como ha pasado con otros y de otros países. No ha pasado de eso", sostuvo.

La semana pasada, en una entrevista con Al Weso de Jorge Balmelli, Csukasi dijo que Uruguay estaría "obligado" a "actuar" si Netanyahu pisara el territorio uruguayo.

Esto, agregó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, sería algo "indiscutible". "La única opción es que te retires de la corte, pero, si no, Uruguay cumple con sus compromisos internacionales y de eso no hay duda alguna", agregó.

Sin embargo, aclaró que Netanyahu "nunca va a venir" a Uruguay.