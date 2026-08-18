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Cosse dijo que es "innegable" que hay "descontento" con el gobierno y que en algunos temas internacionales "falta información" de Cancillería

"A mí me parece lícito que los frenteamplistas quieran un poco de claridad en ese sentido", dijo la vicepresidenta en relación a la política exterior del gobierno

18 de agosto de 2026 21:43 hs
Carolina Cosse y Yamandú Orsi en un Consejo de Ministros. Archivo

Carolina Cosse y Yamandú Orsi en un Consejo de Ministros. Archivo

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, reconoció que es "innegable" que hay "un descontento" por parte de la población hacia el gobierno de Yamandú Orsi, pero consideró que la solución es hacer "más y mejor política".

"Es innegable, no se puede mirar para otro lado: es innegable que hay un descontento de la población", sostuvo Cosse en una entrevista con Lado B de TV Ciudad y agregó que la desaprobación por parte de los propios votantes frenteamplistas es algo "a tener en cuenta".

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Durante su discurso en esa actividad —convocada para entregar un "informe" a los militantes sobre la Rendición de Cuentas—, Cosse dijo que durante las recorridas del Frente Amplio te escucha (que recogió opiniones de simpatizantes sobre el curso del gobierno) había recibido "dolor, quejas, críticas, planteos y propuestas".

Y, en respuesta, les dijo que tenían razón. "Y quiero decirles desde el fondo de mi corazón algo a todos: tienen razón". También reconoció que "no todos los problemas vienen de afuera". "No podemos ver solo la paja en el ojo ajeno y, sobre todo, tenemos que preocuparnos por ver la viga en el propio", dijo el sábado.

Seguridad y temas internacionales

La vicepresidenta de la República reconoció también que la seguridad "es un problema" en Uruguay, pero pidió tiempo al Ministerio del Interior para que continúe desplegando el Plan Nacional de Seguridad que se presentó meses atrás.

"Hay que evaluarlo y si hay que cambiar cosas, hay que cambiarlas. Y eso se verá cuando se haga la evaluación", argumentó.

Consultada sobre el descontento que puede existir entre los frenteamplistas en relación al manejo de los temas de política exterior por parte del gobierno, Cosse respondió que para los votantes de la coalición de izquierda hay algunos conceptos "muy queridos" en esa materia.

Entre ellos enumeró a la "autodeterminación de los pueblos", "el derecho a la paz", el rechazo al uso de la fuerza en la resolución de los conflictos y el "respeto a la soberanía".

"A mí me parece lícito que los frenteamplistas quieran un poco de claridad en ese sentido", apuntó.

Y ante la pregunta de si con algunas decisiones tomadas en política exterior el país "perdió" soberanía, la vicepresidenta afirmó: "Creo que en varias de esas acciones nos falta información. En algunas tendremos que recibir más o mejor información de Cancillería y, con esa información, conversar".

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