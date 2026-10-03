El puente sobre el río Negro será rehabilitado para conectar el Ferrocarril Central con Rivera

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Corporación Ferroviaria del Uruguay (CFU) firmaron el contrato para rehabilitar el puente ferroviario sobre el río Negro, una obra que permitirá conectar el tramo del Ferrocarril Central con los 290 kilómetros de vía que unen Paso de los Toros con Rivera .

Los trabajos tendrán una duración aproximada de 10 meses e incluirán tareas de mantenimiento y rehabilitación de la estructura y la superestructura del puente. También está previsto el recambio de unos 1.300 durmientes y de los rieles que se encuentran sobre la estructura.

El costo estimado de la obra es de unos US$ 1,3 millones y los trabajos generarán unos 20 puestos de trabajo directos .

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El puente será el punto de conexión entre el Ferrocarril Central, que llega hasta esa zona, y el tramo ferroviario que se extiende desde Paso de los Toros hasta Rivera. De esta forma, la rehabilitación permitirá restablecer la conexión ferroviaria entre el norte y el sur del país y conectar el puerto de Montevideo con Rivera .

La obra fue definida luego de evaluaciones técnicas realizadas sobre la infraestructura. Las tareas de mantenimiento y reforzamiento permitirán que el puente pueda soportar las cargas correspondientes a la operación ferroviaria.

El director nacional de Transporte Ferroviario, Waverley Tejera, señaló que la obra constituye “el primer paso para consolidar la columna vertebral de la red ferroviaria nacional” y que permitirá ampliar la operación ferroviaria hacia el norte del país.

Según explicó, la conexión permitirá generar condiciones para atender cargas y, de acuerdo con los objetivos planteados por el Ministerio, mejorar la competitividad de la industria, el comercio y la logística mediante el transporte ferroviario.

La rehabilitación forma parte de los trabajos previstos para ampliar la operación ferroviaria hacia el norte del país. En paralelo, está previsto continuar con el mantenimiento de la línea entre Paso de los Toros y Rivera y completar las intervenciones necesarias para poner la infraestructura a disposición de los operadores.

En ese sentido, Tejera señaló que se busca que el tramo pueda ser utilizado por otros operadores ferroviarios, mientras que la infraestructura y los servicios asociados deben brindar las condiciones de seguridad necesarias para que puedan transitar por la red.

Según informó el Ministerio, se prevé que durante los primeros meses del próximo año puedan estar disponibles las infraestructuras ferroviarias necesarias para concretar servicios de transporte en ese tramo.

La conexión ferroviaria también fue vinculada con otros proyectos logísticos en Rivera, entre ellos el puerto seco que la Administración Nacional de Puertos (ANP) viene trabajando en esa zona. Durante la presentación de la obra se señaló que la disponibilidad de esta infraestructura puede generar condiciones para nuevos emprendimientos e inversiones en Rivera y atender necesidades logísticas del sur de Brasil.

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, señaló que el proyecto puede generar oportunidades para los departamentos vinculados al trazado ferroviario. En ese marco, indicó que el Ministerio informó sobre la obra a los intendentes de Durazno y Tacuarembó.

El Ministerio planteó la recuperación de la conexión ferroviaria dentro de una estrategia de logística multimodal, que busca combinar distintos medios de transporte.

La obra también forma parte de una serie de intervenciones previstas sobre la infraestructura ferroviaria existente. Durante la presentación se señaló que el objetivo es aprovechar activos ferroviarios que requieren tareas de mantenimiento y puesta a punto para ampliar su utilización.

Además de los trabajos de rehabilitación, se mencionó una intervención adicional de casi US$ 500.000 destinada al acondicionamiento y puesta en valor del puente. Ese monto fue presentado por separado del costo estimado de US$ 1,3 millones correspondiente a la obra de rehabilitación.

El puente sobre el río Negro comenzó a utilizarse en 1887. Su puesta en servicio permitió que el ferrocarril atravesara el Río Negro y extendiera su recorrido hacia el norte, consolidando a Paso de los Toros como un punto estratégico dentro de la red ferroviaria nacional.