Boca Juniors, de la mano del Vasco Arruabarrena, volvió a ganar y continúa vivo en todas la competencias

Boca Juniors , liderado por el exentrenador de Nacional el Vasco Arruabarrena , extendió su mejor racha de la temporada a 16 partidos invicto al derrotar 3-0 como local a Unión de Santa Fe este viernes, en uno de los encuentros que abrió la undécima fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Lautaro Di Lollo (22') anotó el primer gol de Boca con un potente cabezazo tras un centro del capitán Leandro Paredes desde la derecha. En la segunda parte, el local dilapidó varias situaciones para aumentar, y Unión , aún con sus limitaciones, se animó a ir en busca del empate.

Pero el DT Rodolfo Arruabarrena encontró la solución en el banco de suplentes con Leonel Flores , el delantero que había ido a la selección Argentina y que fue liberado del equipo nacional para poder jugar este encuentro.

Flores, que hizo su debut con la albiceleste en el amistoso ante Bolivia el pasado martes , ratificó su estado de gracia con dos goles en el tramo final del encuentro. A los 82 y 90+2 minutos, el atacante definió con sendos derechazos cruzados en jugadas casi idénticas para darle forma a la goleada de Boca.

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"Estoy contento con mi presente, vengo buscando esto hace mucho tiempo, y ahora se me dio el gol en La Bombonera. Tenemos que seguir trabajando, estamos haciendo las cosas muy bien desde que vino el Vasco (Arruabarrena)", destacó Flores tras la victoria.

Boca contó para este partido con casi todos sus titulares, con excepción del arquero colombiano Álvaro Montero, afectado a la selección cafetera.

Con este resultado, el equipo azul y oro sigue subiendo y ya está tercero en el grupo A del Clausura, cada vez más cerca de asegurarse el boleto a los octavos de final, pero también se anima a discutirle el título de la Tabla Anual a Independiente Rivadavia, al que acecha a sólo dos puntos, con cinco fechas por delante.

Independiente Rivadavia de Mendoza igualó 1-1 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, por lo que el Xeneize con este triunfo se coloca a solo dos puntos. Cabe recordar que el equipo que termina primero en la tabla anual es el campeón de Liga del fútbol argentino y recibe un título por ello.

Además, el cuadro del Vasco Arruabarrena se mantiene firme en las semifinales de la Copa Argentina, donde se medirá ante Banfield, y entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana donde jugará ante Vasco Da Gama, con la posibilidad de enfrentar a Montevideo City Torque en una hipotética final.

La Lepra mendocina afloja y Boca Juniors recorta distancias

En Avellaneda, Instituto estiró su gran campaña y goleó por 4-1 como visitante a un Independiente preso de la irregularidad, que se fue silbado por sus hinchas, aunque continúa dentro de la zona de clasificación a los playoffs.

Jeremías Lázaro (15'), Hernán de la Fuente (51'), Matías Gallardo (64') -hijo de Marcelo Gallardo, el DT de la selección de Ecuador- y Alex Luna (79') marcaron los goles para el conjunto de Córdoba, mientras que Maximiliano Meza (21') anotó el descuento del Rojo y luego fue expulsado a los 43'.

Con este resultado, la "Gloria" cordobesa se afirma como único puntero del grupo A con 25 puntos, cinco arriba de Vélez Sarsfield (20), y siete por encima del tercero Defensa y Justicia (18).

Por último, Independiente Rivadavia lamentó el empate 1-1 frente a Gimnasia La Plata, que le impidió quedar como único líder del grupo B, y comparte ahora la cima con Argentinos Juniors, Rosario Central y el propio Gimnasia.

La Lepra mendocina se puso en ventaja con un gol tempranero de Juan Elordi (5'), pero Agustín Colazo (86') estampó la igualdad para el Lobo.

La igualdad también fue un resultado negativo para Independiente Rivadavia de cara a la tabla de la temporada, ya que sigue arriba, con 52 puntos, pero Boca (50) ganó y se le acercó, mientras que también pueden arrimarse Vélez (48) y Argentinos (47), que aún deben disputar sus encuentros.