Celta de Vigo confirmó la lesión de Sebastián Cáceres, quien fue liberado de la selección uruguaya de Diego Forlán

La gira internacional de la selección uruguaya por Asia dejó secuelas físicas en el plantel de la celeste. Sebastián Cáceres , flamante refuerzo de Celta de Vigo, debió abandonar la concentración celeste antes de tiempo.

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Si bien el zaguero estuvo entre los suplentes en el primer encuentro amistoso frente a Japón, cuatro días después quedó al margen de la convocatoria para medirse ante Corea del Sur. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) informó que el futbolista se encontraba en la nómina de "sanidad" y dispuso su liberación para retornar a España.

Ya de regreso en tierras gallegas, el departamento médico de Celta de Vigo confirmó de manera oficial el diagnóstico: Sebastián Cáceres padece una pubalgia.

El reporte, con fecha de inicio del cuadro médico fijada en el 28 de setiembre -coincidiendo con el segundo cruce de la selección uruguaya-, especificó que el defensor comenzó a realizar trabajos de rehabilitación de forma individual.

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Pese a las molestias, el club español decidió no fijar un tiempo estimado de recuperación y mantiene el optimismo respecto a su evolución.

El cuerpo técnico encabezado por Claudio Giráldez confía en que se trate de un proceso de pocos días y no descarta la presencia del uruguayo para el próximo compromiso de LaLiga frente al Elche el domingo 11 a la hora 9.

Cabe recordar que Cáceres venía ganando rodaje en la zaga central española tras ser titular ante Málaga y Racing de Santander, consolidándose como una alternativa importante en la rotación defensiva.