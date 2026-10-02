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El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Celta de Vigo confirmó la lesión de Sebastián Cáceres, quien fue liberado de la selección uruguaya de Diego Forlán

El zaguero uruguayo retornó al club gallego y allí le practicaron diversos estudios

2 de octubre de 2026 19:24 hs
Sebastián Cáceres en Celta de Vigo

Sebastián Cáceres en Celta de Vigo

La gira internacional de la selección uruguaya por Asia dejó secuelas físicas en el plantel de la celeste. Sebastián Cáceres, flamante refuerzo de Celta de Vigo, debió abandonar la concentración celeste antes de tiempo.

Celta confirmó que Sebastián Cáceres tiene pubalgia

Ya de regreso en tierras gallegas, el departamento médico de Celta de Vigo confirmó de manera oficial el diagnóstico: Sebastián Cáceres padece una pubalgia.

El reporte, con fecha de inicio del cuadro médico fijada en el 28 de setiembre -coincidiendo con el segundo cruce de la selección uruguaya-, especificó que el defensor comenzó a realizar trabajos de rehabilitación de forma individual.

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Pese a las molestias, el club español decidió no fijar un tiempo estimado de recuperación y mantiene el optimismo respecto a su evolución.

El cuerpo técnico encabezado por Claudio Giráldez confía en que se trate de un proceso de pocos días y no descarta la presencia del uruguayo para el próximo compromiso de LaLiga frente al Elche el domingo 11 a la hora 9.

Cabe recordar que Cáceres venía ganando rodaje en la zaga central española tras ser titular ante Málaga y Racing de Santander, consolidándose como una alternativa importante en la rotación defensiva.

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