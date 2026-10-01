La selección Argentina comenzó la era sin Lionel Messi y goleó a Bolivia en un duelo amistoso

La selección Argentina , finalista en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, volvió a la acción con una cómoda goleada por 4-0 sobre Bolivia en un partido amistoso jugado este miércoles en el estadio Mario Kempes, en Córdoba , siendo el primero en esta nueva era sin Lionel Messi , quién tendrá su despedida la próxima semana.

Lautaro Martínez (19'), Nicolás Paz (29'), Cristian Romero (53') y José "Flaco" López (86') marcaron los goles de la Albiceleste, que afrontó el encuentro sin Lionel Messi luego de que el capitán anunciara su retiro de la selección. El astro rosarino tendrá su despedida el 6 de octubre en un amistoso frente a Benín .

El duelo ante Bolivia también ofreció un vistazo al futuro de la selección argentina. Con Messi ya retirado del combinado nacional y varias caras nuevas ganando terreno, la Albiceleste comenzó a perfilar el recambio generacional con la vista puesta en la próxima Copa del Mundo.

En la formación inicial, como se preveía, Lionel Scaloni dispuso al lateral derecho Agustín Giay y a Nico Paz en el armado del ataque , pero además sorprendió al incluir a Román Vega, debutante absoluto en el carril izquierdo, y al extremo Gianluca Prestianni, por primera vez en el once titular.

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AFP

Ya en la segunda mitad, el DT dispuso darles minutos de juego a los defensas Leonardo Balerdi, Valentín Gómez y Santiago Simón, al volante Ezequiel "Equi" Fernández y los delanteros José "Flaco" López y Leonel Flores, el juvenil de Boca Juniors.

En su estreno post Mundial, y ya sin Messi, la Albiceleste no tardó en mostrar su vocación ofensiva con los laterales bien adelantados y con dos delanteros de área como Lautaro Martínez y Julián Alvarez como torres ofensivas.

Cuti Romero asumió la capitanía en reemplazo de Messi, en una Argentina que acaparó la posesión del balón, que movió el juego, pero tardó un rato en encontrar espacios en el cerrojo de Bolivia, que no dudó en plantarse con cinco defensores y a pocos metros una segunda línea de tres mediocampistas.

La resistencia de Bolivia se desarmó en el primer tiro al arco de Argentina, cuando Exequiel Palacios metió un pase frontal y Lautaro Martínez consiguió acomodarse para sacar un derechazo esquinado al que no llegó Guillermo Viscarra.

Argentina volvió a impactar poco después y con una acción similar, ya que Palacios volvió a maniobrar y con un gran pase frontal dejó a Nico Paz solo frente a Viscarra, y el talentoso jugador del Como definió con sutileza por encima del portero.

Defendiendo el legado de Lionel Messi

Dueña por completo del partido, la Albiceleste aumentó distancias en el arranque del segundo tiempo con un centro de Paz que Cuti Romero mandó a la red con un cabezazo, y con el triunfo en el bolsillo, Scaloni dispuso varios cambios para observar a los nuevos convocados.

En ese contexto, Flaco López aprovechó y anotó el cuarto tanto, con un rebote que envió al fondo del arco tras una buena jugada personal de Leonel Flores, joven atacante de Boca.

Nico Paz marcó su primer gol con la selección Argentina AFP

"Hay que seguir por este camino y llevar a la selección a lo más alto, que es lo importante. Vamos a armar un buen grupo y a tratar de alcanzar el objetivo más alto, siempre", destacó "Cuti" Romero, que remarcó que "nunca" pensó que podía ser el capitán albiceleste después de Messi.

De su lado, Lautaro Martínez, otro de los experimentados, contó que la selección atraviesa "un momento especial".

"Leo (Messi) nos guió por mucho tiempo, dejó un legado muy grande en este país. Ahora tenemos que transmitir el mensaje que nos enseñó Leo para los chicos nuevos. Messi es irreemplazable, pero trataremos de dejar todo", sostuvo el capitán del Inter de Milán.

La selección argentina continuará su preparación con otros dos amistosos en octubre.

Antes del encuentro de despedida de Messi frente a Benín, la Albiceleste recibirá el 3 de octubre a Burkina Faso en el estadio Monumental en Buenos Aires.