Sorpresa en Peñarol: el representante Edgardo Chino Lasalvia confirmó que se presentará en las próximas elecciones del club

El representante de futbolistas Edgardo Chino Lasalvia confirmó que se presentará en las elecciones de Peñarol del próximo mes de diciembre, y adelantó que "se terminó el cumpleaños en el club".

Lasalvia afirmó, en entrevistas con distintos medios realizadas en las últimas horas, que formará parte de la Lista 14 de las elecciones carboneras , en la que estará junto al empresario Diego Benech , y para la que intenta sumar a Juan Lestido.

"Nos cansamos, el hincha se merece el respeto de la transparencia", expresó el representante en una entrevista con la Sport 890 realizada en la previa del encuentro entre Montevideo City Torque y Peñarol.

"Como estoy bien económicamente y bien de la cabeza, mi tema con la adicción viene muy bien, quiero blanquear, mirar para adentro y decirle en la cara a tres o cuatro dirigentes que se llenan la boca, que yo sé las cagadas que se mandaron, que hicieron muchas cosas bien también y que va a depender de ellos una vez que se sinceren una vez que les muestre y les diga en la cara lo que sé" , marcó el "Chino", que entiende que Peñarol es "un gigante dormido, que genera mucho dinero".

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Lasalvia no contestó si va a encabezar la fórmula de la Lista 14, pero adelantó que dejará la representación de jugadores y su agencia TMA: "Dinero para comer tengo, se la voy a ceder a Damián González, que es mi amigo del alma, mis 12 jugadores, a los demás les voy a dar un abrazo y decir 'hasta acá llegué'".

También advirtió que va a jugar fuerte en las elecciones, pero siempre "dentro del club", y también declaró que de obtener un cargo en la directiva le dará "la oportunidad al que se equivocó que lo admita, tenga dignidad y se vaya tranquilo para la casa". "El que se quiera quedar se va a tener que quedar con todas las cartas arriba de la mesa", agregó.

De todas formas, el agente aclaró que también respaldará la conducción de cualquier candidato que resulte ganador: "Si gana Nacho (Ruglio), lo voy a apoyar, si gana Juan Pedro (Damiani), también, pero voy a estar ahí, necesito estar ahí".